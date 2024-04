Savino Del Bene Volley: parte la semifinale scudetto contro Milano

È nuovamente Savino Del Bene Volley contro Allianz Vero Volley, è nuovamente Scandicci contro Milano. Una sfida che si ripete, una sfida che ha contraddistinto gli ultimi anni di Serie A1 e che torna in questa stagione per il decisivo confronto delle Semifinali Scudetto.

Un appuntamento entusiasmante, che vedrà in campo alcune delle giocatrici migliori al mondo, con le due formazioni che, dopo essersi affrontate nelle Semifinali dello scorso campionato e nella Final Four della Coppa Italia di questa stagione, torneranno a sfidarsi in una serie al meglio delle tre gare che mette in palio la possibilità di accedere alle Finali Scudetto.

La serie inizierà sabato 6 aprile, a partire dalle 20.30, quando tra le mura di Palazzo Wanny prenderà il via Gara-1, l'appuntamento inaugurale delle Semifinali.

EX E PRECEDENTI

Una sola giocatrice di Milano ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley:

Brenda Castillo, libero dominicana classe 1992, ha giocato per due stagioni nella Savino Del Bene Volley (2021-2023).

Da ricordare che nello staff del Vero Volley Milano è presente l'assistente allenatore Simone Bendandi, tecnico che ha lavorato alla Savino Del Bene Volley tra il 2017 e il 2019.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sono presenti due giocatrici con un passato nelle fila del Vero Volley, si tratta di:

Isabella Di Iulio, palleggiatrice classe 1991, nella stagione 2019-2020 ha giocato per la Saugella Monza.

Beatrice Parrocchiale, libero classe 1995, ha giocato al Vero Volley dalla stagione 2019-2020 fino al novembre 2023, quando ha salutato la formazione lombarda per accasarsi alla Savino Del Bene Volley, dove ha sostituito l'infortunata Enrica Merlo.

Quello di questo fine settimana sarà il ventisettesimo confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e il Vero Volley Milano.

Il bilancio dei precedenti ad oggi è favorevole a Milano, con la formazione lombarda in grado di aggiudicarsi 14 vittorie contro le 12 imposizioni della Savino Del Bene Volley.

LE AVVERSARIE

L'Allianz Vero Volley Milano ha concluso la regular season 2023-2024 piazzandosi al terzo posto nella classifica di Serie A1, la squadra di coach Gaspari ha infatti raccolto 21 vittorie e 5 sconfitte, per un bottino totale di 60 punti.

In virtù del piazzamento al termine della stagione regolare, la formazione milanese ha affrontato la Wash4Green Pinerolo nella serie dei quarti di finale, riuscendo ad imporsi in due partite. Milano, dopo aver vinto 3-2 nella sfida casalinga di Gara-1, si è aggiudicata con il risultato di 1-3 la Gara-2 disputata al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte ed ha così ottenuto il pass per le semifinali.

La sfida Play Off all'orizzonte metterà nuovamente di fronte la Savino Del Bene Volley e l'Allianz Vero Volley Milano, due squadre che in questa stagione si sono già affrontate tre volte, due in campionato ed una in semifinale di Coppa Italia. In tutte e tre le occasioni è stata la formazione lombarda ad imporsi.

Oltre agli impegni relativi ai Play Off Scudetto, l'Allianz Vero Volley Milano si prepara anche ad affrontare la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano nella finale di Champions League, in programma per il 5 maggio 2024 ad Antalya in Turchia.

Questo sabato Milano scenderà in campo con il 6+1 da Orro in regia, Egonu opposto, Heyrman e Folie al centro, Cazaute e Sylla schiacciatrici e Castillo libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Scandicci e Allianz Vero Volley Milano sarà visibile in diretta su Rai Sport, Sky Sport e previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.