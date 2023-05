Savino Del Bene Volley: nuovo ruolo per Veronica Angeloni

Ventidue anni a servizio del volley, ventidue anni in palestra tra bagher, muri e schiacciate, ventidue anni in cui Veronica Angeloni ha calcato i più prestigiosi campi del mondo della pallavolo, mostrando la grinta di chi sa rialzarsi dopo i momenti di difficoltà e la determinazione di chi vuole arrivare al successo.

Dopo una carriera lunga e ricca di soddisfazioni, Veronica ha deciso di “appendere le ginocchiere al chiodo” e di porre fine alla sua carriera da atleta.

Il suo cammino nel mondo della pallavolo però non si interrompe, visto che, dopo due stagioni in maglia Savino Del Bene Volley, rimarrà all’interno della nostra società, andando a ricoprire un nuovo ruolo, quello di responsabile delle relazioni esterne e marketing.

Veronica Angeloni, che già ad inizio stagione aveva comunicato che quello 2022-2023 sarebbe stato il suo ultimo anno da giocatrice, intraprenderà adesso un nuovo capitolo professionale, una nuova sfida nel mondo della pallavolo.

LA CARRIERA DI VERONICA ANGELONI

Dopo gli esordi con la Carrarese, in Serie C, Veronica dal 2001 al 2004 ha disputato il campionato di Serie B1 con il Club Italia. Dopo tre stagioni con la maglia del Club Italia, nella stagione 2004-2005 Angeloni ha fatto il suo debutto in Serie A1 con Chieri, venendo premiata come migliore giovane del massimo campionato e conquistando il suo primo trofeo internazionale: la Top Teams Cup.

Dopo i traguardi raggiunti con Chieri, rimane in Piemonte, ma si trasferisce alla Asystel Novara, con la quale vive una stagione ricca di successi vincendo la Supercoppa italiana e nuovamente la Top Teams Cup.

Convocata in nazionale per la prima volta dal CT Marco Bonitta, Veronica nel 2006-07 ha fatto ritorno a Chieri, salvo poi approdare a Vicenza nel marzo 2007. Chiusa l'esperienza veneta, ha disputato una stagione con la maglia di Forlì, prima di essere ingaggiata dalla Sirio Perugia, formazione con la quale ha raggiunto il terzo posto nella Champions League 2008-2009.

Nell'estate 2009 è stata nuovamente convocata in nazionale e con la maglia azzurra ha conquistato la medaglia d'oro alla XXV Universiade.

Nel 2009-2010 ha iniziato la stagione con la maglia della River Piacenza, salvo poi far ritorno alla Sirio Perugia nel gennaio 2010. A causa del fallimento della società umbra, Angeloni ha però dovuto continuare il suo “Giro d'Italia”, accasandosi alla Spes Conegliano.

In seguito ai problemi economici occorsi anche al club veneto, nel gennaio 2012 Angeloni si è trasferita alla squadra russa del Zareč'e Odincovo, nelle cui fila ha militato per due stagioni. Il ritorno in Italia è arrivato nella stagione 2013-14, quando ha vestito la maglia dell'IHF Frosinone. Nella stagione successiva Angeloni ha fatto poi ritorno alla River Piacenza, vincendo la sua seconda Supercoppa italiana.

Nella stagione 2015-16 Veronica è sbarcata nella Ligue A francese, aggiudicandosi con il Saint-Raphaël il campionato e la Supercoppa. Dopo l'esperienza transalpina Angeloni ha poi giocato nella Proliga indonesiana con il Gresik Petrokimia.

Nel 2017 si è lanciata in un'avventura fuori dal campo, entrando nella casa del Grande Fratello VIP, esperienza che si è conclusa con il ritorno in campo nel marzo 2018 con la maglia di Pesaro.

Salutate le Marche Veronica ha giocato con Marsala in Serie A2 e poi a Perugia, con cui ha fatto il suo ritorno in Serie A1. Dopo due anni in Umbria Angeloni ha finalmente fatto ritorno nella sua Toscana, indossando la maglia della Savino Del Bene Volley, con cui ha disputato le sue ultime due stagioni in carriera vincendo la Challenge Cup e la CEV Cup.