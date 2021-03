Sarà una sfida combattuta e spezzettata, con i nervi scoperti

📡 I LIVE CONFERENZA PRANDELLI ⚜️

La conferenza del tecnico Cesare Prandelli

Fiorentina-Parma si disputerà domenica 14 marzo, in programma alle 15.00 allo Stadio ”Artemio Franchi”, valida per la 23^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Sarà una partita importante e di tensione nervosa. La squadra viola approccia il confronto con i ducali reduce da due sconfitte e ne ha raccolte tre nelle quattro precedenti. Per contro il Parma ha subito gol in tutte le ultime 19 trasferte in Serie A: è la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato. E' immaginabile un incontro risolto da un gol decisivo.

In seguito al perdurare di sintomatologia dolorosa emersa nel corso della partita di mercoledì sera contro la Roma, Kokorin è stato sottoposto nella giornata di oggi ad ulteriori accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una minima lesione a carico del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha iniziato il percorso terapeutico e verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Dall'altra parte Lautaro Valenti non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di una lesione di I grado al muscolo soleo sinistro subìta durante la gara di giovedì sera contro l’Inter. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.