​Sant'Orsola: aprono i cantieri, via ai lavori per la copertura

Intanto sono state aumentate le visite guidate su prenotazione

Saranno avviati lunedì 12 novembre 2018, in due tranche, i lavori per la copertura e le facciate dell'ex convento di Sant'Orsola. Prima, dunque, il rifacimento delle coperture (per 1,63 milioni di euro) e poi le facciate (per 2,8 milioni). Alle ore 12 il Sindaco della Città Metropolitana Dario Nardella incontrerà la Stampa presso la struttura, con ingresso da via Panicale.

La Città Metropolitana ha allestito un sito web su Sant'Orsola, la sua storia e i progetti che la riguardano su http://innova.cittametropolitana.fi.it/orsola/



Su https://t.me/florencetv, canale Telegram di Florence Tv, la web tv della Città Metropolitana di Firenze, sono disponibili alcune clip audio dedicate alla storia di Sant'Orsola, alla figura storica e al "mito" di Lisa Gherardini, agli scavi compiuti dalla Soprintendenza che sono stati svolti nel complesso Trecentesco. I file audio sono a cura dell'archeologa Valeria D'Aquino che, per conto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, ha diretto lo scavo presso l'area archeologica.



Dal 27 ottobre è possibile visitare eccezionalmente il complesso di Sant'Orsola grazie a un programma di visite guidate gratuite organizzate dalla Città metropolitana di Firenze in collaborazione con Mus.e e la dottoressa Valeria d'Aquino. Il percorso, della durata di un'ora e un quarto, si snoda lungo gli spazi che costeggiano i due cortili e il chiostro, nella sala della seconda chiesa e infine nell'area archeologica.



Alle giornate programmate per le visite, su prenotazione, (il 27 e 28 ottobre, il 3, il 4 e l’11 novembre), con quattro cicli di visite (alle 10.30, 11.30, 14.30 e 15.30), sono stati aggiunti anche altri tre giorni, giovedì 8 novembre (due visite, alle 14.30 e alle 15.30), venerdì 9 (due visite, alle 14.30 e alle 15.30) e lunedì 12 (alle 10 e alle 11).



Per partecipare alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione, ai numeri telefonici: 055 2768224 - 055 2768558 (attivi tutti i giorni 09,30 - 13,00 e 14,00 – 17,00, domenica 09,30 – 12,30)



I cittadini che partecipano alle visite guidate possono utilizzare l'hashtag #scoprisantorsola per il repost delle foto condivise sui social.