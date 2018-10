Sant'Orsola, appello ai privati: scadenza per le offerte a fine novembre

La Città Metropolitana di Firenze rilancia la trattativa privata

Dopo le recenti notizie in merito ai prossimi interventi di messa in sicurezza di tetti e facciate, a spese del pubblico, il complesso dell'ex Convento delle orsoline torna in vetrina e la Città Metropolitana rilancia l'appello ai privati interessati a rilevare l'immobile.



Trattativa privata per la concessione di valorizzazione del complesso immobiliare “Ex convento di Sant’Orsola”. CIG 764131007F- CUP B12F18000070003″

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12,00 del giorno 30/11/2018



Allegati: