Santa Lucia, la più grande galleria a tre corsie d'Europa

Firenze, 10 marzo - “Autostrade per l’Italia, apertura tratta 3 corsie Barberino-Firenze Nord. Marzo 2022”. Questo è il messaggio che da stamattina accoglie gli automobilisti in transito sull’A1, nei pressi del casello di Barberino di Mugello. L’apertura della tratta è attesa per le prossime settimane e la data verrà comunicata in occasione dell’evento di presentazione, previsto per la mattina di venerdì 18 marzo, alla presenza tra gli altri del Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, dei sindaci del territorio e di Giuliano Mari e Roberto Tomasi, rispettivamente Presidente Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia.

L’opera è la naturale prosecuzione della Variante di Valico e interessa il tratto appenninico terminale della A1, in direzione Firenze. Il progetto rientra nel programma di potenziamento dell’Autostrada del Sole in Toscana e comprende la Santa Lucia, la più grande galleria a tre corsie mai realizzata in Europa.