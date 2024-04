Firenze, 23-4-2024 - E' sbarcata in Toscana la campagna nazionale “Sanitari, curiamoci di noi. Un viaggio attraverso la sanità che siamo per costruire la sanità che vogliamo” promossa da Funzione pubblica Cgil.

Una campagna di ascolto del territorio e un percorso, che si articolerà nei prossimi mesi su tutto il territorio nazionale, a difesa dei diritti di lavoratrici e lavoratori della sanità e per sollecitare investimenti su professionalità e prospettive di un comparto fondamentale per i cittadini e il Paese.

Oggi e domani mercoledì 24 aprile sono in programma nel territorio dell’area vasta incontri del Segretario Nazionale Fp Cgil Michele Vannini con le lavoratrici e i lavoratori del sistema sanitario dell’area vasta centro. Un viaggio caratterizzato da una fase di ascolto e confronto per provare a immagina e costruire insieme una nuova modello sanitario. Sarà anche l’occasione di discutere delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale della sanità.

Superati gli anni del Covid, dove tutti dicevano che nulla sarà come prima, siamo invece di nuovo di fronte a un definanziamento che si sta trasformando in tagli al personale e avrà ricadute dirette sulla qualità dei servizi. Servono riforme strutturale e investimenti per costruire una nuova sanità pubblica che sia in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini e capace di valorizzare le professionalità che ci lavorano.

Un tour che attraversa tutta l’Italia e che nella nostra tappa tocca gli ospedali di Empoli, Pistoia, Careggi, S.Maria Nuova (oggi) e l’ospedale di Torregalli domani

Domani mercoledì 24 aprile

Ore 9:30 Distretto Le Piagge (Firenze)Ore 10.30 Firenze, ospedale San Giovanni di Dio – TorregalliOre 11.30 All'ospedale di Torregalli di Firenze incontro stampa ore 11:30 in sala Muntoni (tema: criticità e opportunità sull'ospedale di Torregali e nel resto dell'Asl Toscana Centro), segue incontro coi delegati e le delegate