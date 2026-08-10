Nello scacchiere della sanità toscana, la nomina di Marco Torre a capo della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale mira a saturare un deficit di governance centrale che rischiava di cronicizzarsi. Se l’insediamento del nuovo dirigente è salutato come il ripristino di una regia regionale forte e necessaria, la mossa della giunta Giani innesca inevitabili tensioni politiche. Il paradosso è evidente: per stabilizzare il vertice amministrativo regionale, si è aperto un vuoto di potere in territori vasti e complessi, riaccendendo il dibattito tra l’efficienza del centro e la tenuta delle periferie.

Per Luigi De Simone, presidente di AAROI-EMAC Toscana, la nomina di Torre è l’atto necessario per troncare una fase di incertezza che ha paralizzato l’attività dell’assessorato. Dal punto di vista dell'analisi delle politiche sanitarie, la stabilità manageriale non è un mero esercizio burocratico, ma il presupposto per la sicurezza delle cure. Il sindacato degli anestesisti e rianimatori sottolinea infatti come una direzione solida permetta di investire nella formazione professionale e nel mantenimento delle competenze tramite strumenti come SimuLearn. Solo superando la "navigazione a vista" è possibile garantire ai medici in prima linea un quadro normativo e contrattuale certo, essenziale per la qualità del servizio pubblico.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze-Pistoia individua nella nuova dirigenza l’interlocutore chiave per affrontare la desertificazione sanitaria di alcune aree. Il presidente David Nucci ha indicato nel rafforzamento dell’assistenza territoriale e nella gestione della carenza di organico le priorità assolute. Per un analista del settore, il successo di Torre si misurerà sulla capacità di trasformare il dialogo con le professioni sanitarie in modelli organizzativi sostenibili, capaci di valorizzare il ruolo degli infermieri non più come semplici esecutori, ma come cardini del sistema di welfare regionale.

La critica politica si concentra sull’instabilità generata nelle periferie. Francesco Michelotti (Fratelli d’Italia) contesta duramente il metodo Giani, definendolo un "gioco del Monopoli" dove i dirigenti sono pedine mosse senza una visione d'insieme. Michelotti condivide le preoccupazioni espresse da Roberto Monaco, presidente dell’Ordine dei Medici, riguardo alla vacatio creatasi nella Asl Sud Est. Trattandosi della ASL più vasta della Toscana (che comprende Siena, Arezzo e Grosseto), l’assenza di un direttore esperto del contesto locale rischia di compromettere la programmazione sanitaria in un territorio che richiede una conoscenza capillare delle sue specificità.

Un elemento di riflessione centrale riguarda l’eredità lasciata da Federico Gelli. Il riconoscimento tributatogli dall’AAROI-EMAC mette in luce quanto il "clima di collaborazione" e la qualità dello staff uscente siano stati un asset immateriale per evitare il collasso del sistema durante la transizione. La sfida per Torre sarà quella di mantenere questo livello di interlocuzione leale, dimostrando che la tenuta della sanità pubblica dipende tanto dalle competenze tecniche quanto dalla capacità di gestire i rapporti umani e professionali con chi opera quotidianamente nelle corsie e nei servizi d'emergenza.

La nomina di Marco Torre cerca di rispondere all’esigenza di una guida centrale solida, ma espone la vulnerabilità di un sistema che fatica a bilanciare la programmazione regionale con la stabilità territoriale. In un contesto di crisi strutturale e carenza di professionisti, è davvero sostenibile un modello di governance che sposta i dirigenti come pedine, sguarnendo le direzioni locali proprio quando avrebbero più bisogno di una guida esperta e costante?