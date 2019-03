Sanità: Salvini invita ad aprire le scuole ai bambini non vaccinati

La Regione Toscana interviene per voce del presidente della Giunta

Il presidente della Regione Enrico Rossi commenta la dichiarazione del vice premier leghista Matteo Salvini che ha sollecitato la ministra della salute Giulia Grillo a fare un decreto per consentire di andare a scuola anche ai bambini non vaccinati: "L'intento di Salvini è chiaro: strappare il consenso dei no-vax ai suoi gregari del Movimento 5 Stelle e chissenefrega della salute dei bambini".

"La Toscana - sottolinea Rossi - ha già superato la soglia di copertura vaccinale che è in grado di mettere al riparo tutta la popolazione. Ma i cittadini devono saperlo che, se l'opinione di leghisti e 5 stelle avesse prevalso, l'Italia sarebbe stata messa all'indice in Europa per quanto riguarda la copertura vaccinale. Ma tanto, per Salvini, chissenefrega dell'Europa".