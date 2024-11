Sanità, problemi nell'emissione delle ricette elettroniche

Nell’ultimo mese si sono verificati guasti ripetuti alla piattaforma nazionale di erogazione di ricette sanitarie dematerializzate gestita da Sogei, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È successo il 18, 23, 24 e 31 ottobre e poi ancora il 4, 5 e 14 novembre. E cosi l'assessore al diritto alla salute della Toscana interviene e scrive una lettera al presidente della Commissione salute della Conferenza delle Regioni.

“Abbiamo chiesto che venga convocato con urgenza un incontro tra la Commissione salute e Sogei. Il sistema per la prescrizione e l’erogazione delle ricette elettroniche dematerializzate è un’infrastruttura strategica per il Paese” spiega Simone Bezzini.

Le criticità emerse nelle ultime settimane hanno impedito in più occasioni il regolare svolgimento dell’attività di prescrizione da parte dei medici di medicina generale, pediatri, specialisti ospedalieri e l’erogazione presso gli sportelli Cup delle aziende sanitarie ed ospedaliere e sui sistemi online. In Toscana così come in altre regioni.

“In meno di un mese il sistema nazionale di Sogei si è bloccato sette volte – continua l’assessore - Disservizi che hanno causato sovraccarichi anche sui sistemi regionali, sui quali siamo intervenuti subito per mitigare l’impatto. Tuttavia non è stato sempre possibile evitare che si verificassero gravi disagi, sia per i medici che per i loro assistiti". "Tutto questo - conclude - rischia di minare il rapporto di fiducia tra i cittadini ed il sistema sanitario, in una fase già critica per la sanità pubblica. Per questo abbiamo chiesto di incontrare i vertici di Sogei e affrontare le criticità emerse”.

In occasione dei guasti la Regione ha sempre informato i medici e la cittadinanza del disservizio. I tecnici della Regione sono intervenuti per potenziare al massimo i sistemi centrali e far fronte al malfunzionamento temporaneo della piattaforma nazionale delle ricette elettroniche. Ciò non sempre è stato sufficiente ad evitare disagi.