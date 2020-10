Sanità on line: crescono i servizi per il cittadino

Ausl Toscana Centro: la libera Professione si prenota con il Call center Cup Aziendale

Firenze – Anche le prestazioni di Libera Professione erogate in tutti i territori (Empoli, Firenze, Pistoia e Prato) dell’Azienda Usl Toscana centro sono state inserite nel software regionale Cup 2.0. Da oggi chiamando il Call center Cup aziendale al numero 055 545454 è già possibile prenotare l’appuntamento con decorrenza dal prossimo 2 novembre.

Nel sistema sono al momento state inserite 800 agende di prenotazione che comprendono l’offerta completa dell’attività di Libera Professione intramoenia svolta nei presidi aziendali. Il cittadino chiamando il Call center Cup aziendale può prenotare in qualsiasi sede compresa quella più vicina al suo luogo di residenza.

Sul sito dell’Azienda Usl Toscana centro al link HYPERLINK "https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/diagnosi-e-cura/1359-libera-professione-a-area-a-pagamento/10421-libera-professione" https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/diagnosi-e-cura/1359-libera-professione-a-area-a-pagamento/10421-libera-professione è pubblicato l’elenco completo dei professionisti dell’Azienda che svolgono l’attività e le relative tariffe.

“Crescono i servizi che facilitano al’accesso alle prestazioni da parte dei cittadini e grazie alle opportunità messe a disposizioni dalla regione Toscana la nostra Azienda Sanitaria si stà impegnando per semplificare sempre di più le procedure; ad oggi collegandosi al sito aziendale è infatti possibile già svolgere numerosi adempimenti: dalla scelta del medico di famiglia alla prenotazione di un appuntamento per una visita o un’indagine diagnostica e di recente anche visualizzare il proprio referto Covid19”, - spiega il dottor Leonardo Pasquini, direttore del Cup aziendale, Urp e Tutela.

Come funziona il nuovo servizio di prenotazione. Il cittadino prende contatto con il Call center Cup al numero 055545454 e seleziona l’opzione 6. Il servizio è attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 7,45 alle 18,30, il sabato e prefestivi dalle 7,45 alle 12,30.

E’ anche possibile verificare il momento migliore per effettuare la telefonata al Call center consultando la tabella presente al seguente link:

HYPERLINK "https://www.uslcentro.toscana.it/images/libera_professione/Pubblicazione_Faccine_2020-08_campagna_LP_AP.jpg" \t "_blank" https://www.uslcentro.toscana.it/images/libera_professione/Pubblicazione_Faccine_2020-08_campagna_LP_AP.jpg sempre presente all'interno del sito HYPERLINK "http://www.uslcentro.toscana.it/" \t "_blank" www.uslcentro.toscana.it

E' in fase di sviluppo, ed a breve sarà operativo, anche il nuovo portale online ove il cittadino potrà in piena autonomia prenotare e disdire un l’appuntamento della Libera Professione come già avviene per quanto riguarda le altre prenotazioni.

Sarà inoltre disponibile un sistema di autenticazione a due fattori: la stampa del foglio prenotazione con eventuale indicazione della preparazione all'esame e la distinta di pagamento Pago PA.

Anche il pagamento on line. La prestazione potrà essere pagata in tutti i punti di pagamento aderenti al servizio pago PA in contanti, con carta di credito o debito oppure on line sul portale IRIS di Regione Toscana al seguente link HYPERLINK "https://iris.rete.toscana.it/public/" \t "_blank" https://iris.rete.toscana.it/public/ mediante autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi, credenziali SPID oppure in forma spontanea senza autenticazione.