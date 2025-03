Sancascianese, una finale per la storia

SAN CASCIANO VAL DI PESA (FIRENZE) - Oggi alle 20 allo stadio Bozzi di Firenze (Le Due Strade) è in programma la finale di Coppa Toscana di Prima Categoria. Si sfidano la Sancascianese e il Selvatelle, squadra pisana.

Un intero paese è mobilitato a sostegno dei gialloverdi allenati da mister Daniele Latini. La vittoria della Coppa porterebbe un prestigioso trofeo nella bacheca societaria e farebbe entrare la Sancascianese di diritto in semifinale play off per la Promozione.

Già venduti in prevendita centinaia di biglietti.

Ecco la lettera del Presidente della Sancascianese Aldemaro Becattini:

“Cari gialloverdi,finalmente ci siamo. Da giorni non si parla d’altro.Questa sera ho fatto visita alla squadra, un intervento breve, di poche parole, anzi di una: 𝐆𝐑𝐀𝐙𝐈𝐄!Grazie perché questo gruppo ci ha dato ancora una volta la possibilità di dimostrare l’amore che la comunità di San Casciano ha nei confronti della Sancascianese e dei colori gialloverdi.La finale, al di la del risultato, ci vede già vincitori: tantissimi sancascianesi saranno presenti sugli spalti per tingere, anche solo per una sera, il secondo stadio più grande di Firenze con i nostri bellissimi colori.Concedetemi infine un pensiero a chi non c’è più e non potrà godersi questa serata ma che, in qualche modo, per noi ci sarà sempre. Perché c’è differenza tra morire e finire e il nostro amore è infinito.Insieme possiamo.Forza Sanca, sempre!Il Presidente”