Sancascianese - San Miniato in diretta Facebook

FB Sancascianeae

Ieri e oggi partite giovanili e dilettanti a porte chiuse, le società cercano di offrire comunque un servizio ai propri tifosi ma è dura. Fabio Giorgetti (consigliere comunale e anima della Laurenziana): "Giocare a porte chiuse o addirittura non giocare sapendolo il giorno prima toglie il divertimento e l’entusiasmo che sono l’unica vera benzina delle nostre Società". L'amarezza di Bellosi (Casellina)

C'è grande malumore nelle società dilettantistiche per la decisione di fare disputare a porte chiuse le partite di questo turno di campionato per le note vicende legate al Covid.

Alcune società però hanno deciso lo stesso di offrire la possibilità di vedere il debutto della squadra.

Sancascianese - San Miniato, gara di Prima categoria Toscana Girone D, primo turno di campionato, potrà essere vista in diretta anche se le porte dello stadio resteranno chiuse. La società gialloverde infatti trasmetterà la gara di oggi (inizio alle 15,30) in tempo reale sulla propria pagina Facebook. I numerosi tifosi della Sancascianese potranno dunque vedere live l'atteso debutto della squadra di mister Francesco Perini.

Ecco l'annuncio su Facebook della Sancascianese.

" PORTE CHIUSE? SEGUI LA GARA IN DIRETTA FACEBOOK Dove? Sulla nostra pagina U.S. Sancascianese Calcio Quando? Oggi dalle ore 15:30 Sancascianese - San Miniato. Trasmetteremo la partita in diretta Facebook tramite smartphone. La video ripresa sarà accompagnata da una cronaca audio per facilitarvi nel seguire la partita anche qualora la risoluzione video non sia delle migliori.Vi aspettiamo oggi, con questo appuntamento virtuale ed inusuale per sostenere i nostri colori.Ci scusiamo in anticipo di eventuali disagi, sarà la nostra prima volta che proveremo a pubblicare una gara in diretta Facebook.Il nostro intento è quello di mantenere, seppur a distanza, il bellissimo rapporto che si è creato tra la squadra ed i nostri tifosi.Anche se non ci sarete fisicamente, lo farete col cuore!Forza ragazzi!INSIEME POSSIAMO! #portechiuse #calcio #passione #direttafacebook #sancasciano #sancascianese #insiemepossiamo".

Si diceva del malumore che serpeggia tra gli addetti ai lavori. Fabio Giorgetti, presidente della Commissione Cultura e sport in Palazzo Vecchio e anima della Laurenziana, scrive su Facebook:

"Le componenti fondamentali per cui il calcio dilettantistico ha un senso che continui sono la passione, la socializzazione dei ragazzi e delle loro famiglie, il volontariato, il campanilismo...giocare a porte chiuse o addirittura non giocare sapendolo il giorno prima toglie il divertimento e l’entusiasmo che sono l’unica vera benzina delle nostre Società...continuare così non ha nessun senso! C’è bisogno che chi governa il Calcio e lo sport in generale faccia una scelta responsabile, sensata e logica...interrompa le competizioni fino a quando la situazione sanitaria non permetterà di poter vivere il NOSTRO calcio con le stesse emozioni di sempre! Le Società sportive NON possono continuare ad autosostenersi economicamente senza la “normalità” e chi deve decidere o non conosce le realtà quotidiane e tutti i problemi che abbiamo o fa finta di non conoscerle...COSÌ NON POSSIAMO ANDARE AVANTI!!!!!".

Giovanni Bellosi, presidente del Casellina, ci va giù duro:"Chi nel Dpcm ha imposto le porte chiuse nei campetti di periferia come misura di contenimento al covid non sa di quale realtà si stia parlando. In una partita di allievi o giovanissimi provinciali gli spettatori sono i genitori, gli amici, le fidanzatine, qualche raro appassionato di calcio giovanile. 40 o 50 persone spalmate sul perimetro di un campo da calcio lungo 100 Mt e largo 70, il tutto ovviamente all'aperto e con accessi registrati, contigentati, con la misurazione della febbre e posti segnati e distanziati. Meglio scene come quelle viste oggi con spettatori improvvisati (e accalcati) lungo la strada? No meglio fermarsi, se davvero non si ha il coraggio di trovare una soluzione! ".