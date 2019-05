"Aria di San Daniele", il trionfo del prosciutto

Sbarca a Firenze il tour che promuove questa eccellenza del made in Italy. Tre appuntamenti (Nabucco, I Macci e Osteria Golden View) da domani a domenica 26 maggio

Dal 24 al 26 maggio il Consorzio del Prosciutto di San Daniele arriva a Firenze per tre imperdibili appuntamenti con Aria di San Daniele, la festa itinerante dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP e allo splendido territorio dal quale, da centinaia di anni, questa eccellenza del Made in Italy ha origine.

Giunto alla sua terza edizione, il tour di Aria di San Daniele porta tutta l’esperienza valoriale, di gusto e convivialità del San Daniele DOP nelle principali città italiane, con una serie di serate-evento in locali selezionati durante le quali è possibile degustare il Prosciutto di San Daniele DOP affettato al momento - con taglio a mano o a macchina - da un esperto tagliatore che fa gli onori di casa, raccontandone origini, peculiarità e proponendone sfiziosi assaggi. Inoltre, il Prosciutto di San Daniele è utilizzato come ingrediente all’interno di preparazioni esclusive pensate ad hoc dai ristoratori e, per l’occasione, inserite a menù.

Nel weekend del 24 – 26 maggio, tre selezionati locali della città del Giglio, ricca di storia e di innumerevoli bellezze artistiche, ospiteranno altrettanti appuntamenti all’ora dell’aperitivo durante i quali gli amanti del buon vivere e del buon cibo avranno la possibilità di gustare l’ineguagliabile dolcezza del Prosciutto di San Daniele in un’atmosfera di raffinata convivialità.

Il tour di Aria di San Daniele è partito da Milano all’inizio di aprile e proseguirà fino a dicembre. Prossime tappe: Verona a giugno, Pescara e Roma a settembre, Perugia, Bari e Matera a ottobre, Napoli e Catania a novembre, Dolomiti Bellunesi a dicembre.

Aria di San Daniele è la versione itinerante dello storico appuntamento di “Aria di Festa”, celebre kermesse enogastronomica giunta quest’anno alla sua trentacinquesima edizione e dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP, che dal 21 al 24 giugno animerà l’omonima cittadina nel cuore del Friuli-Venezia Giulia con degustazioni, lezioni di cucina, showcooking, eventi culturali e attività dedicate al territorio.

Per tutti gli aggiornamenti su Aria di San Daniele consultare il sito www.ariadisandaniele.it

Di seguito un elenco dei locali coinvolti:

Venerdì 24 maggio: Nabucco - Via XVII Aprile 28 R, h. 19.30

Sabato 25 maggio: I Macci - Piazza Annigoni 3, h. 19.00

Domenica 26 maggio: Osteria Golden View - Via de’ Bardi 58 R, h. 18.30