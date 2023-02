San Valentino: le esperienze da vivere in coppia

Firenze, 2 febbraio 2023 - San Valentino è un’occasione speciale da dedicare all’amore in tutte le sue forme: per chi approfitta per regalarsi una fuga d'amore o per coloro alla ricerca di atmosfere eleganti e romantiche nella propria città, gli alberghi Starhotels Collezione hanno in serbo proposte uniche in location mozzafiato.

Circondato dalle vie dello shopping nel cuore di Firenze, Helvetia & Bristol Firenze – Starhotels Collezione è la cornice ideale per celebrare la festa degli innamorati.

LA SPA Helvetia & Bristol coccolerà i propri ospiti con 3 appuntamenti speciali per dedicare l’intera giornata al relax ed al benessere: alla mattina è in programma un dolce risveglio con un massaggio viso rilassante e rimpolpante, al pomeriggio un massaggio aromatico viso illuminante ed energizzante, ed alla sera degli esclusivi trattamenti e le delizie firmate Cibrèo, per viziare il corpo ed il palato.

I tre appuntamenti sono prenotabili separatamente e fanno parte del pacchetto Ama-Ti con Gusto:non solo a San Valentino, ma il 14 di ogni mese, fino al 14 febbraio 2024, un’esperienza romantica e di wellness attenderà gli amanti del benessere, per volersi bene in ogni momento dell’anno.

Per le buone forchette che invece preferiscono coccolarsi a tavola, il Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar dell’Helvetia & Bristol ha pensato al menù d’autore Love Night!, un viaggio sensoriale tra pietanze d’ispirazione "afrodisiaca” come ostriche ed aragoste, e sofisticati classici della cucina internazionale, tra cui il filetto alla Wellington, preparati con l’inconfondibile stile Cibrèo, che rende ogni portata un momento di superlativo piacere.

Per chi sceglie di immergersi nella natura e nel benessere, non c’è destinazione più appagante per i sensi di Terme di Saturnia Natural Destination: 120 ettari di benessere ai piedi di un affascinante borgo medievale dove sgorga una sorgente millenaria dalle acque potentissime, uniche al mondo. Questo luogo unico nel cuore della Maremma Toscana ha pensato per gli innamorati a “Love, Spa & More”, un’offerta valida per soggiorni di due notti all’insegna del relax e delle coccole che includono trattamenti di coppia, lezioni di cucina o di golf.

Regalarsi una fuga d’amore nelle suite degli Starhotels Collezione*, anche per una staycation nella propria città, diventa un’esperienza ancora più straordinaria durante San Valentino, usufruendo del pacchetto LOVE SUITE LOVE. Per l’occasione Starhotels ha pensato a benefit come il transfer di andata per l’hotel incluso nella tariffa, fragole e bollicine all’arrivo, minibar incluso e colazione in camera per tutta la durata del soggiorno.