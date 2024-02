San Valentino: come trovare un regalo unico e speciale?

Nel contesto polivalente di Manifattura Tabacchi - ripensato da architetti di fama internazionale per restituire alla città un nuovo distretto creativo e produttivo all’avanguardia - una community selezionata offre al visitatore proposte d’acquisto realizzate con cura da sapienti mani artigiane, insieme ad esperienze gourmet che si affiancano a quelle culturali: sono gli spazi della Factory inaugurati ad aprile 2023.

In questo primo San Valentino per le botteghe di Via Delle Cascine 35 non mancano soluzioni ricercate per ispirare chi è alla ricerca del regalo perfetto, come ad esempio i gioielli etici e su misura di Fàbera, brand italiano di gioielleria preziosa che utilizza diamanti da laboratorio e oro riciclato, o i cappelli haute couture completamente customizzabili di SUPERDUPER, un momento per sé dal sapore vintage alla barberia per eccellenza Blues Barber, o una cena a lume di candela e bacari veneziani rivisitati dell’innovativo ristorante Bulli&Balene.

Due cuori e un capo: le proposte genderless di Malo sono il regalo perfetto per celebrare il giorno degli innamorati, grazie alle forme morbide, disinvolte e piacevolmente rilassate. E cosa c’è di più romantico di un maglione o una giacca da “rubare” nell’armadio del partner e indossarli come un tenero abbraccio, una dolce carezza sulla pelle? Ecco le raffinate proposte genderless firmate Malo Cashmere della nuova collezione PE24 “Le Club Malo”:

Cardigan integrale in cotone e cashmere, lavorato con trecce spostate per offrire un senso di leggerezza, in bianco panna. In bianco panna e anche in azzurro intenso, la maglia girocollo in cotone e cashmere, con la stessa lavorazione a trecce. Giacca in cotone makò a grana di riso, in bianco panna e blu navy. La giacca presenta una costruzione di tipo sartoriale, raffinata e attuale. Un San Valentino elegante e allo stesso tempo dégagé quello proposto da Malo, per vivere il giorno più dolce dell’anno nel nome dell’alta manifattura italiana e del bello senza tempo.

I capi genderless proposti per San Valentino fanno parte di “Le Club Malo”, la collezione PE24 di Malo. Una collezione che si concretizza in un tema dal sapore marino che riporta alla mente il jet set internazionale di una Portofino anni ‘70, una clientela moderna che naviga per mari, città e cieli estivi alla ricerca di un comfort leggero, quasi impalpabile, che esprime il fascino di uno stile contemporaneo, ricercato ed eterno. Le Club Malo, è allure sofisticata, è eleganza nonchalant. È quel bello e funzionale che solo i capi realizzati con passione, tempo e cura sanno restituire. Note saline e orizzonti vacanzieri sono gli ingredienti cardine per l’ispirazione della collezione PE24. Un club esclusivo sul mare, in cui l’eccellenza dei filati e la maestria delle lavorazioni si fondono con armonia e naturalezza a un’eleganza senza tempo e a uno stile effortless chic.

Slitti, pluripremiata cioccolateria italiana con alle spalle 190 premi ottenuti per la qualità delle materie prime impiegate e la maestria nella lavorazione delle produzioni, propone una creazione artigianale e totalmente lavorata a mano: i Cuori di San Valentino da parte del Maitre Chocolatier Andrea Slitti, tra i più noti cioccolatieri artigianali del mondo. A questi si aggiunge la linea continuativa “Dillo Col Cuore”, sempre presente online e negli store fisici.Un assortimento di prodotti realizzati e decorati interamente a mano, con dettagli e colori diversi di anno in anno, capaci di esaltare il sapore e la consistenze delle materie prime di cui sono composti. Materie prime che derivano da Ecuador, Perù, Venezuela, Jamaica, Santo Domingo e Madagascar.

Anche Sabatini Gin aggiunge il suo personale red touch al prossimo 14 febbraio con il nuovo Negroni Ready to Drink, dedicato a tutti gli innamorati che vogliono godersi nell’intimità della propria casa un grande classico e stupire la propria dolce metà con un distillato di qualità facile da preparare e replicare.

Con un po' di ghiaccio e una fetta di arancia a completare il serve, Sabatini Negroni ready to drink è la novità del brand fondato a Cortona nel 2015 che riesce a coniugare alla tradizione degli intramontabili della mixology la spinta contemporanea verso il trend dei ready to drink sempre più richiesti. Una miscela accuratamente bilanciata di Sabatini Gin, Bitter e Vermouth, per un prodotto che unisce l’alta qualità delle botaniche toscane alla semplicità di un prodotto pronto da bere.

A pochi giorni da San Valentino UCI Cinemas pensa alle coppie che amano il cinema, organizzando una serata unica all’insegna dei momenti speciali e delle emozioni che solo il grande schermo è in grado di regalare. Le prevendite per i film di San Valentino sono già aperte: quest’anno la programmazione offre una serie di titoli imperdibili in arrivo nelle sale proprio il 14 febbraio, come Madame Web, Romeo è Giulietta, Past Lives, I tre moschettieri – Milady e Finalmente l'alba.

Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino alcune colorate cartoline filateliche. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, inviando un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 € negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Firenze, nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it e dal 7 al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale.

La novità di questo anno sono le due cartoline puzzle “Sono puzzle di te” e “Colpito e affrancato”: si scrive il messaggio, si rompe il puzzle e si spedisce in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore. Le cartoline puzzle con la relativa busta sono in vendita nei punti dedicati al prezzo di 5€ ciascuna.