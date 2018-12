San Silvestro al Tenax

Lunedì 31 dicembre Nobody's Perfect! - New year's eve party con Hunee, New Guinea, Marco Faraone, Alex Neri, Francesco Farfa, Philipp & Cole, 6 dj set e un live che si protrarrà fino alle 12 del mattino

Più di 12 ore di musica, 6 dj set e un live, è così che il Tenax darà il benvenuto al 2019. Nella notte di San Silvestro saranno ben sette i nomi presenti in line up, fra loro gli immancabili resident Marco Faraone, Alex Neri, Philipp & Cole e gli ospiti New Guinea, Fancesco Farfa e Hunee (apertura porte ore 22 - ingresso in prevendita 30/40 €, vietato ai minori di 18 anni).

Hunee ha all'attivo numerose performance in giro per il mondo. Ogni dj vorrebbe vedere sé stesso come un vero intenditore musicale, ma Hun Choi (questo il nome all'anagrafe dell'artista) lo è davvero; non è lui a dirlo, ma chiunque lo nomini in una conversazione. Dopo l'album di debutto sull'etichetta Rush Hour nel 2015 il futuro di questo artista profondo promette solo delizie.

Influenzati dall’idea di un luogo esotico, forse immaginario, frutto di una costante ricerca musicale nel passato il duo Nu Guinea, formatosi a Napoli e ora di stanza a Berlino, artefici di un live frutto di un’indagine storica sulla musica da “dancefloor” nel suo senso più puro. La chiave è la contaminazione fra generi musicali nata dall’incontro fra differenti culture e popolazioni. Il progetto nasce dall’idea di jam sessions, fusioni fra sintetizzatori elettronici e strumenti tradizionali, caratterizzato da un suono che non mira alla perfezione, ma alla “genuinità” e che può essere inteso come una forma in costante mutamento.

Dopo la recente e trionfale tournée in Sud America Marco Faraone si conferma uno dei talenti italiani più apprezzati all’estero. Fondatore della label UNCAGE, la sua prima produzione discografica risale al 2008 e riscuote un notevole successo. La sua versatilità come dj/producer e i suoi dj set incendiari lo porteranno in breve tempo ad uscire su molte delle etichette discografiche più rispettate del panorama mondiale fino ed esibirsi in molti tra i più importanti club e festival al mondo. È uno tra i pochi dj italiani ad aver raggiunto la consolle del Fabric, iconico club d'oltremanica dove si è esibilito la scorsa primavera. Recentemente ha dato i natali all'Ep Lunar Eclipse, uscito con la prestigiosa Drumcode di Adam Beyer.

Alex Neri è uno dei dj resident di riferimento delle serate Nobody's Perfect. Fondatore della Tenax Recordings, che negli anni ha lanciato nomi come Federico Grazzini, Ilario Alicante, Luca Bacchetti, Minimono, Federico Locchi e Sonothèque, Neri è un precursore di sonorità e stili musicali. All’attività come producer, affianca un intenso lavoro come remixer, ma la sua passione resta comunque il club. Il presente lo vede anche impegnato alla lavorazione del nuovo disco dei Planet funk, e alla realizzazione di un album di re-edits di tracce Italo disco degli anni ’80 e ’90 che vedrà la luce a breve.

Francesco Farfa, fin dagli anni '90 è protagonista nei più importanti locali della Toscana e successivamente il suo nome comincia a brillare nel panorama musicale inglese e importanti riviste come Dj Mag, Melody Maker e Update iniziano a parlare del fenomeno Farfa. Collabora con Joy Kiticonty nel team Farmakit, producendo remix e brani propri, suonati dai migliori dj, inclusi in svariate compilation e utilizzati addirittura per la colonna sonora del film Il Centro Del Mondo di Wayne Wang. Alla fine degli anni '90 avviene la consacrazione definitiva con quattro release, fra cui Psichedethnic One che trova il supporto incondizionato di Danny Tenaglia e viene inserito nella prestigiosa compilation Global Underground mixata da John Digweed. Nel 2004 gli viene tributata una puntata singola della serie di documentari Dj’s Trip – per la rete satellitare Cult Network, insieme ai big del panorama internazionale. Successivamente esce il suo album d’esordio, Human Bridge, un viaggio fra ritmi house e melodie electro, algidità techno e sensazioni trance.

Tra i resident del Tenax che si esibiranno nella notte di San Silvestro meritano un capitolo a parte Philipp & Cole, due nomi che sono un punto di riferimento indispensabile per la nightlife di Firenze. Dj di esperienza nei club e nei festival internazionali, dal Goa Festival di Madrid alla Winter Music Conference di Miami, dall'Acquarius sull’Isola di Pag al Cielo di New York, entrambi sono i creatori del progetto Fragola, appuntamento imperdibile per i clubber di tutta Italia, che in quattordici anni di attività ha organizzato eventi con Laurent Garnier, Sven Väth, Tiësto, Fatboy Slim, Carl Cox e James Holden, per citarne solo alcuni.

Immancabile la cena (a buffet), con piatti tipici della tradizione toscana rivisitati con attenzione alla stagionalità. Ingresso vietato ai minori di 18 anni.

Prevendita con buffet ed ingresso al ballo (22.00-0.00) euro 40,00

Prevendita con ingresso al ballo (dopo mezzanotte) euro 30,00

