 San Quirico d’Orcia: scossa di terremoto nella notte

Nessun danno a cose e persone. Prestare massima attenzione e seguire le indicazioni

Una scossa di terremoto di 2.9 con epicentro San Quirico d’Orcia e successive scosse, l’Amministrazione comunale comunica che non si registrano danni a persone o a cose. In distribuzione un opuscolo con le indicazioni da seguire in caso di calamità e i numeri per le emergenze secondo le indicazioni del Piano operativo di Protezione Civile intercomunale.

Fin dal verificarsi dell’episodio sono stati presi contatti con il sistema di Protezione civile e pre allertati tutti i livelli di intervento secondo le indicazione del Piano di protezione civile intercomunale di cui è datato il comune. Nella giornata di oggi saranno distribuiti degli opuscoli informativi con tutte le indicazioni da seguire in caso di calamità e i numeri per le emergenze. Negli opuscoli sono indicati anche i punti di raccolta previsti dal piano che sono in via Carducci, in via delle Scuole, in piazza IV novembre, piazza Chigi e a Bagno Vignoni in via delle Terme. Nell’opuscolo sono indicati tutti i numeri dell’emergenza. Si raccomanda tutti i cittadini di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni comunicate.