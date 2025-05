San Polo in Chianti, la sfida dei giovani portieri

"Goalkeeper Battle" a S.Polo in Chianti lunedì 2 giugno con inizio alle ore 9,30. Giovani portieri dagli Esordienti ai Giovanissimi si confronteranno in una divertente "battaglia" sportiva grazie all'iniziativa a cura di Serena Natalucci (ex portiere della Lazio, adesso allenatrice portieri del Settore giovanile Affrico ) e Matteo Galluzzo (portiere e preparatore nel Ssettore giovanile del Centro Storico Lebowski) in collaborazione con la società sportiva presieduta da Carlo Viviani della Robbia. Il San Polo calcio mette a disposizione il proprio impianto sportivo.

Ci saranno gare emozionanti basate sulla capacità di parare. Al termine della "battaglia" tutti insieme a mangiare in un rinomato locale della zona. Per il momento, sono 15 i giovani portieri iscritti.

Per info 340 3991273