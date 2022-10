San Luca, 18 ottobre: Fiera del Bestiame all'Impruneta

In corso fino al 23 ottobre la Fiera di San Luca di Impruneta (Firenze) è una delle più antiche fiere di bestiame di Europa, che si festeggia la settimana in cui cade la festa di San Luca (domani martedì 18 ottobre), santo patrono del paese. Le origini della fiera si fanno risalire ad oltre mille anni fa, quando la transumanza dei pastori dall'Appennino alla Maremma era diventata pratica consolidata, in un flusso scandito dal ritmo delle stagioni: sicuramente i pastori e i mercanti di bestiame si trovavano e sostavano all'Impruneta, crocevia di comunicazione e sede di un importante culto mariano alla Pieve di Santa Maria - consacrata nel 1060 - per trattare i capi di bestiame.I pastori vendevano anche latte, formaggi, lana e gli imprunetini a loro volta accoglievano i transumanti offrendo al mercato oggetti che avrebbero potuto far loro comodo, come scarpe, vestiti, utensili e i vasi di quella terracotta particolare che sarebbe divenuta il cotto dell’Impruneta, famoso in tutto il mondo.

La fama della fiera crebbe nel tempo al punto di richiamare, dalla città e dintorni, folle di visitatori, e non più solo pastori.

La Fiera di San Luca oggi, accanto alla dimensione più agricola, propone mercati enogastronomici, di casalinghi, di artigianato, esposizioni d’arte, mostre e numerosi eventi culturali e ricreativi, come il luna park e lo spettacolo pirotecnico finale.

Questo il programma di domani, 18 ottobre San Luca:

Ore 9:00-18:00 in Via Vittorio Veneto – La Fiera continua con i banchi di Via Vittorio Veneto

Ore 9:00 in pz. Buondelmonti davanti alla Basilica - Colazione Contadina e rievocazione della Transumanza verso la Fiera del Bestiame

Ore 10:00-17:00 in Via Vittorio Veneto, 39 al Piattello Green – Antica Fiera del Bestiame – con esposizione di cavalli, mucche, caprette, ciuchini, maialini, animali di piccola taglia – esposizione macchine agricole e trattori d’epoca - piccolo mercato produttori agricoli -

Colazioni, merende e pranzo in loco

Ore 10:00-22:00 in pz. Buondelmonti davanti alla Basilica – Arte e Natura – Mostra Mercato di Vivaisti, Fioristi insieme a Pittori e Artisti – Dimostrazioni di tecniche artistiche e pittoriche in piazza

Ore 15:00-20:00 in Via Cavalleggeri, 24 - Visita Galleria Filtrante - ass. SassiNeri

Ore 16:00 in pz. Buondelmonti davanti alla Basilica – Porta la tua Bici - la ripariamo insieme per viaggiare in sicurezza – Laboratorio per bambini e ragazzi a cura della coop. Ulisse

Ore 17:30-18:30 in pz. Buondelmonti davanti alla Basilica- Illuminiamoci con la Lettura Animata – per bambini e ragazzi a cura di Imago Lab

Ore 19:00-20:00 in pz. Buondelmonti davanti alla Basilica – Apericena con musica dal vivo di Dany e Max - a cura del Circolo San Giuseppe, spazio Sali al Pozzo