San Lorenzo: a Firenze pasta al ragù, yogurt e cocomero a volontà

Firenze – Torna la tradizionale Festa di San Lorenzo, il 10 agosto, organizzata dal Centro Commerciale naturale di San Lorenzo, grazie agli operatori del Mercato Centrale, dei tanti volontari e degli ambulanti, con la collaborazione anche delle due associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio Firenze.

La Festa del 10 agosto, assieme alle celebrazioni per San Giovanni del 24 giugno ed alla Rificolona di Settembre, ha un posto privilegiato nel cuore di tutti i fiorentini.

La festa di San Lorenzo, co-patrono di Firenze, infatti, è una delle più antiche e sentite dai fiorentini, che ogni anno si riversano davanti all’omonima basilica, non solo per le celebrazioni religiose, ma anche per la tradizionale distribuzione di pasta al ragù, yogurt e panna e cocomero a volontà.

“Questa festa – spiega il presidente del CCN di San Lorenzo Riccardo Bartoloni –è un omaggio alla memoria storica della nostra città. Un momento, un’occasione di ritrovo e di incontro con la comunità, per festeggiare il co-patrono cittadino apprezzare una volta di più la bellezza che quotidianamente ci circonda”.

Il tutto inizierà il tardo pomeriggio con la sistemazione dei tavoli e i preparativi per la serata. Dalle 21,00 in poi inizierà la festa, con pasta asciutta, yogurt e cocomero per tutti. Quest’anno come nell’edizione 2022, assieme a noi ci sarà anche la Croce Rossa Italiana".

“San Lorenzo è un quartiere dove il commercio di vicinato fa rete, mantiene salde le relazioni sociali e tiene vivo il legame con la tradizione e con il miglior spirito della fiorentinità – sottolinea il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano – questa serata di festa ci permette di stare insieme all’insegna dei valori che ci rappresentano e di restituire alla città un po’ di quanto ci regala ogni giorno”.

“E’ un appuntamento ormai fisso – spiega Massimo Manetti presidente del Consorzio Mercato Centrale – a cui dedichiamo molto tempo e lavoro, ma che ci riempie di soddisfazione gioia. E’ la festa del nostro quartiere e ricorda la nostra storia, le nostre radici. Da sempre, il Consorzio, anche quest’anno, offre 2 tonnellate di cocomeri ”.

Una serata che non prevede solo buon cibo, ma anche un accompagnamento musicale e le stelle cadenti.

“Una tradizione viva che si rinnova grazie alla collaborazione di tante persone e associazioni attive sul nostro territorio” ha detto l’assessore Giovanni Bettarini. “La festa di San Lorenzo è importantissima anche perché coinvolge attivamente un quartiere cruciale per la città, un quartiere che tiene insieme le diverse anime della città, del commercio e della tradizione . E’ una festa bellissima per Firenze e noi come amministrazione la appoggiamo e ci saremo”.

“il 10 agosto – sottolinea Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze – è un evento che unisce, il tessuto commerciale, la cittadinanza e le istituzioni, dalla Città Metropolitana a Palazzo vecchio, all’Arcidiocesi. E’ un momento importante di coesione cittadina e di celebrazione della storia di Firenze”.

Partner dell’iniziativa Conad Nord Ovest insieme ai soci della zona fiorentina per la fornitura delle materie prime, Mukki, Associazione Cuochi Fiorentini e Unione Cuochi Toscani Toscani.

Come tutti gli anni anche per l’edizione 2023 non poteva mancare la maglietta che anche quest’anno è offerta da Fabrizio Bitossi titolare di alcune attività commerciali del centro storico.