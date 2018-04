San Gimignano: crollano mura medievali nella storica località toscana

Non si registrano danni a persone

Un tratto lungo circa 20 metri di mura medievali lungo la camminata ad est della cinta muraria di San Gimignano è collassato questo pomeriggio.



Sul posto l’immediato intervento del personale tecnico del Comune, del sindaco Giacomo Bassi e dei Vigili del Fuoco. L’area è stata delimitata e interdetta al passaggio pedonale.

Sono in corso le verifiche per accertare l’entità dei danni e le cause del crollo. Avvertita dell’accaduto anche la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto.