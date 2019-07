Saldi: il gran caldo non frena gli acquisti

Primo giorno: ottima partenza, forte presenza di turisti stranieri e visitatori in tutta la Toscana, Le tendenze degli acquisti ai Gigli e al Valdichiana Outlet Village. Oggi e domani a Barberino un’esperienza virtuale tra mobilità elettrica

FOTOGRAFIE — Sono partiti stamani, sabato 6 luglio, i saldi estivi 2018 in tutta la Città Metropolitana di Firenze; e proseguiranno per 60 giorni. Si registra una buona partenza, soprattutto nell’area UNESCO di Firenze, per la presenza significativa dei flussi turistici del periodo, mentre nella restante parte delle Metrocittà, anche a causa il fuggi-fuggi verso la costa, occorrerà attendere l’inizio della prossima settimana per il primo, importante boom dello shopping. Sarà, comunque, necessario aspettare i prossimi giorni ed il prossimo weekend per avere un quadro generale più chiaro. Si prospettano numeri positivi soprattutto nei centri dove sono in programma eventi in notturna che riescono ad attirare visitatori e spingere le vendite.

“I saldi estivi 2019 registrano una buona partenza, come previsto già nei giorni scorsi. – commenta Enzo Nigi Presidente Fismo Confesercenti Firenze - Con il disastroso meteo di maggio (calo delle vendite che, in alcuni settori, ha raggiunto anche il 50%) la stagione delle vendite primavere-estate è partita molto più tardi del previsto. E nonostante un buon recupero nel mese di giugno, si è complessivamente venduto molto poco ‘a prezzo pieno’; anche per questo i clienti hanno potuto trovare, fin dalle prime ore dalla partenza, un assortimento di prodotti con un ottimo rapporto prezzo/qualità”.

Ecco la TOP FIVE dei prodotti più venduti: sandali, t-shirt, pantaloni uomo ed donna, costumi, bermuda. Circa 250/300€ il budget a famiglia, 2/3 i prodotti acquistati per scontrino, la percentuale di sconto media 30%.

Oltre 500 le persone in attesa dell’apertura degli ingressi, questa mattina, al Centro Commerciale I

GIGLI per la partenza dei saldi estivi. Le promozioni arrivano già fino al 50%, in alcuni casi al 70%. Le scelte dei clienti - provenienti da tutta la Toscana e partiti la mattina presto anche dalle province più

lontane per essere i primi ad approfittare delle tante promozioni - si stanno orientando soprattutto su abbigliamento, calzature e costumi da mare. La clientela maschile può approfittare anche delle offerte nei nuovi negozi di abbigliamento Nuvolari e Liu Jo Uomo. Tra le curiosità, si possono trovare pantaloni a 5 euro, occhiali da sole nei negozi di ottica al 50% di sconto, top a 4 euro, sandali a 15

euro, gioielli fino al 70% di sconto.

La mobilità elettrica va in scena al Barberino Designer Outlet Village. Test drive su auto elettriche e molte altre iniziative che rappresentano una vera e propria immersione nel futuro che giorno dopo giorno sta diventando realtà nelle nostre città: si tratta di Xperience Tour, l’iniziativa che Enel X, la nuova divisione del Gruppo Enel che si occupa di prodotti innovativi, soluzioni digitali e mobilità elettrica, sta promuovendo sul territorio nazionale tra giugno e luglio con un tour in alcune delle più importanti località italiane. L’Xperience Tour, dopo aver fatto tappa nelle scorse settimane al Parco da Vinci di Roma e al Centro Lainate (Mi), oggi e domani approda al Barberino Designer Outlet.

Il primo giorno dei saldi estivi non tradisce le aspettative nella Land of Fashion di Foiano della Chiana: le alte temperature non hanno spaventato i tanti visitatori che già di primo mattino si sono messi alla ricerca di capi firmati a prezzi ulteriormente scontati.

“Registriamo – dichiara Marco Cavallini, retail manager del Valdichiana Outlet Village – una forte presenza di turisti, già in gran numero in vacanza in Toscana, in particolare tedeschi e olandesi. Come sempre importante, potremmo definirla fidelizzata la presenza di visitatori dalle province toscane di Arezzo, Siena, Firenze, Livorno, Pisa e Grosseto e dalle regioni limitrofe, come Lazio, Umbria e Marche”. L’osservazione costante di Cavallini sull’andamento dei punti vendita del centro, consente di fotografare con una certa precisione anche i trend di acquisto di questa estate: “La tendenza è quella di acquistare capi e accessori che non passano mai di moda e che possono essere utilizzati anche al rientro dalle vacanze, quindi si tratta di capi chiave che riescono a completare ogni outfit: jeans, camicie, sneakers e zaino per lui, abiti chemisier e tutto ciò che è`fibra naturale, accessori fluo e mini bag per lei”. La buona partenza odierna dei saldi, dovrà trovare conferma già nei prossimi giorni, “quando – conclude Cavallini – potremo avere un quadro più preciso rispetto all’andamento generale”.