Saldi estivi 2020 in negativo, i negozianti non sono sorpresi

Il resoconto della presidente regionale della Federazione Moda Italia Confcommercio Federica Grassini: “Siamo intorno ad un -40% negli incassi rispetto al 2019"

Avvio in sordina per i saldi estivi 2020. Ma il risultato deludente dei primi due giorni di vendite a prezzi super scontati non stupisce gli addetti ai lavori: “purtroppo in Toscana siamo in linea con le previsioni al ribasso che avevamo fatto alla vigilia”, spiega la presidente regionale della Federazione Moda Italia Confcommercio Federica Grassini, “siamo intorno ad un -40% negli incassi rispetto al 2019, soprattutto nei centri storici, orfani dei turisti stranieri ma anche dei residenti, visto che il primo sabato di agosto è coinciso con le prime partenze per le vacanze estive. Poi il gran caldo ha spinto molte famiglie a rimandare lo shopping per passare il fine settimana in campagna o al mare. Non è un caso che le vendite siano andate un po’ meglio sulla costa, ma restano ovunque inferiori allo scorso anno”.

Secondo i rivenditori della moda di Confcommercio Toscana, però, il primo vero bilancio dei saldi estivi 2020 si potrà fare solo dopo i primi dieci giorni: “l’attesa è che nei giorni feriali gli acquisti riprendano un po’ bilanciando quelli mancati nel fine settimana”, spiega la presidente Grassini.