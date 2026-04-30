Sala di Palazzo Vecchio intitolata a Sassoli

Una nuova sala al terzo piano di Palazzo Vecchio, dedicata al lavoro delle commissioni consiliari porterà il nome di David Maria Sassoli, fiorentino, già presidente del Parlamento europeo.
L’intitolazione si svolgerà giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 9: saranno presenti la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, la moglie di Sassoli, Alessandra Vittorini e la figlia Livia.
Dopo lo scoprimento della targa dinanzi alla nuova sala, la cerimonia si svolgerà nella sala Firenze Capitale.
Approfondimenti
L’intera cerimonia sarà in diretta streaming su Youtube. L’accesso sarà solo su invito.