Caso Pengwin: l'influencer nell'occhio del ciclone

Il Pengwin ha lanciato la sua app

Quello che era iniziato come un banale scontro verbale tra Kristian Tumidajewicz — meglio noto come "Pengwin" — e l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, si è trasformato in un caso legale e politico che scuote i tifosi. Quando il consigliere Alessandro Draghi (FDI) ha deciso di prendere le parti del calciatore, definendo l'attività di Pengwin come un'istigazione al gioco d'azzardo tra i più giovani, ha scoperchiato il vaso di Pandora di una macchina da guerra mediatica da oltre 600.000 follower. In un panorama digitale dove il confine tra analisi statistica e marketing aggressivo è sempre più sfumato, sorge una domanda brutale: siamo di fronte a informazione sportiva o a un sofisticato sistema di reclutamento per nuove generazioni di ludopatici?

Il cuore della diffida legale inviata dall'avvocato Edoardo Burelli per conto di Draghi punta il dito contro un contenuto specifico: un video YouTube dove il tipster esibisce con orgoglio il proprio conto scommesse. Non si parla di spiccioli, ma di un profitto che supera i 113.000 euro generati in appena 10 giorni, non tramite la vendita di servizi, ma attraverso il puro "betting".

Esibire cifre simili a un pubblico composto in larga parte da giovanissimi non è "condividere dati", è vendere un sogno. La difesa legale di Draghi è tranchant nel sottolineare come questa condotta sposti l'asse dalla tecnica alla creazione di un'aspettativa di guadagno facile. Come si legge nella memoria difensiva: "Tale condotta non è informativa, ma crea un'evidente e pericolosa aspettativa di arricchimento rapido."

C'è un episodio che funge da "pistola fumante" nell'indagine giornalistica su questo caso: l'analisi della partita di Champions League Slovan Bratislava-Manchester City dell'ottobre 2024. In quell'occasione, davanti a quote elevate, Pengwin ha utilizzato l'espressione: "qui regalano i soldi". Definire una scommessa — un evento per definizione incerto e rischioso — come un "regalo" di denaro certo, annulla completamente la percezione del rischio. Non è più analisi tecnico-statistica; può essere percepita come esortazione. È la trasformazione dell'azzardo in una rendita garantita, un messaggio devastante se filtrato dagli algoritmi dei social che premiano l'iperbole e l'emotività.

Un altro pilastro del brand "Mondo Pengwin" è il cosiddetto "Metodino". Presentato come uno strumento in grado di "massimizzare i profitti a fronte di rischi bassi", questo sistema incarna il paradosso centrale della vicenda. La narrativa del rischio controllato collide frontalmente con lo spirito del Decreto Dignità e le linee guida AGCOM, che vietano esplicitamente di minimizzare i pericoli del gioco o di promettere metodi "vincenti".

La difesa di Tumidajewicz declassa la sua figura a quella di un "mero conduttore" o ospite di trasmissioni. L'ecosistema "Mondo Pengwin" non è solo un profilo Instagram; è un funnel di conversione sofisticato. Analizzando il sito, emerge una struttura che utilizza la "gamification" per mantenere l'utente nel circuito:

Pengwin Coin: una moneta virtuale per scalare classifiche e vincere "premi reali".

una moneta virtuale per scalare classifiche e vincere "premi reali". Guide Bonus: una sezione che, sotto l'apparenza informativa, spinge l'utente verso i bookmaker con bonus d'ingresso: si va dai 1.000€ di Snai ai 2.050€ di Planetwin365, fino all'offerta di Lottomatica che propone 50€ fissi più un bonus scommesse del 100% fino a 2.000€.

Questa non è semplice "comparazione quote"; è una promozione che sfrutta la reputazione dell'influencer per incanalare utenti verso piattaforme di gioco. Il sito dichiara di promuovere il "gioco responsabile", ma la presenza di questi "bait" economici suggerisce una realtà di business.

Il consigliere fiorentino Alessandro Draghi ha trasformato quello che sembrava un bisticcio tra celebrità in una battaglia di rilevanza pubblica. Rivendicando il suo ruolo istituzionale, Draghi ha risposto alla diffida legale di Pengwin con una difesa del diritto di critica. Per il politico di FDI, denunciare chi esibisce vincite sui social non è un attacco personale, ma un dovere civile per proteggere il tessuto sociale dalla piaga della ludopatia.

La sua posizione è cristallina: chi occupa uno spazio pubblico e istituzionale deve avere il diritto di intervenire quando un fenomeno privato diventa un pericolo collettivo. Come dichiarato fermamente da Draghi: "Rivendico il diritto/dovere di prendere posizione contro un fenomeno come il gioco d'azzardo, nonché di decidere di difendere chiunque ritenga opportuno."

Il caso Pengwin è lo specchio di un'area grigia legislativa che la politica del 2026 sta cercando di regolare. La figura del tipster, sospesa tra il opinionismo sportivo e la promozione commerciale, rappresenta una sfida etica senza precedenti. In un'epoca dove le scommesse sono a portata di click e i "metodini" vengono proposti come scienza, la responsabilità degli influencer è massima.

Il portale "Mondo Pengwin" si scherma dietro un disclaimer finale che chiede all'utente di giocare con la testa, chiudendo con un rassicurante "Promesso?". Tuttavia, in un contesto suggestivo il "regalo di soldi" con bonus da oltre 2.000 euro, quel pulsante "PROMETTO" appare più come uno scudo legale che come un reale strumento di tutela. La domanda resta: può un'industria basata sulla perdita matematica dell'utente essere davvero "responsabile" quando indossa l'abito accattivante di un idolo dei social?