SAF: una videoconferenza on line

L'astronomia comodamente seduti a casa vostra, in sicurezza nella Fase 2

A causa dell'emergenza sanitaria nazionale anche la SAF è stata costretta ad interrompere ogni tipologia di attività svolta in pubblico.

"Nell’attesa di uscire da tale situazione, e di riprendere la normale attività, abbiamo deciso di sperimentare delle conferenze on line tramite il web -spiega Andrea Antonini, volontario SAF- Andremo ad utilizzare la piattaforma ZOOM che durante le nostre prove si è dimostrata avere una buona qualità e di facile gestione.Dovrete installare il programma che permette di utilizzare la risorsa. Come utilizzatori clienti non avrete l’obbligo di creare un vostro account. Come prima esperienza di conferenza abbiamo scelto l’argomento Raffaello e l’astronomia del presidente SAF Leonardo Malentacchi che avrà luogo in data 12 maggio 2020 -ore 21,15- Quest’anno ricade il 500° anniversario della morte del grande artista, vedremo e commenteremo il rapporto del pittore con l’astronomia. Sarà sufficiente entrare tramite il seguente link sulla piattaforma ZOOM, o tramite il seguente id e PSW: Meeting ID: 552 308 2214 - Password: 6e7Uqw. Ci si potrà collegare anche tramite Smartphone (cellulare) scaricando l’APP dal Play Store di Google. Nel caso qualcuno trovi difficoltà nel collegamento con la piattaforma ZOOM potrà collegarsi con la piattaforma JITSI con le seguenti credenziali: Stanza: SAFraffaelloPSW: SAFraffaSAF. Anche JITSI richiede l’uso di una APP se ci si collega con tramite Smartphone (cellulare). Sia prima di collegarsi che nell’eventualità vi siano problemi durante la conferenza, si suggerisce di tenere sempre sotto controllo il sito Facebook".