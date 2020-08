Sabino Cassese a Capalbio Libri

Ssabato 8 agosto alle ore 21:30 con “Il buon governo. L'età dei doveri”

L'appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle ore 21:30 in Piazza della Repubblica, Borgo Carige – Capalbio. La quarta serata del festival sul piacere di leggere ospita Sabino Cassese, ministro per la funzione pubblica del governo Ciampi e giudice emerito della Corte Costituzionale. Il buon governo. L'età dei doveri (Mondadori) è il suo libro: una riflessione sull'Italia, luci ed ombre di una storia che ha segnato la nostra Repubblica. Cassese parla degli italiani e delle loro contraddizioni politiche e civili che si ripercuotono sul nostro Paese, che malgrado sia pervaso da un malessere latente, ha saputo, nei momenti più difficili, trovare l'energia per andare avanti.

Salirà sul palco di Capalbio Libri anche il giornalista Claudio Tito ad intervistare l'autore.

Le letture dei brani tratti da Il buon governo. L'età dei doveri (Mondadori), sono affidate alla voce dell’attrice Irene Grazioli Fabiani.

IL FESTIVAL - Capalbio Libri è una iniziativa ideata e diretta da Andrea Zagami e realizzata da Zigzag srl, un’agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione e produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d'impresa, in collaborazione con il Comune di Capalbio e la Fondazione Capalbio. Capalbio Libri è anche su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Sarà possibile seguire la diretta streaming audio / video degli eventi sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Capalbio Libri, e sulle frequenze e sul sito web di Radio Radicale www.radioradicale.it.

PARTNERSHIP - Il festival Capalbio Libri 2020 si svolge a Capalbio (Gr), uno dei Borghi più belli d'Italia, che ha ricevuto dal Centro per il Libro e la Lettura la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020/2021 e per la terza volta consecutiva nella sua storia. È organizzato da Zigzag srl in collaborazione con il Comune di Capalbio e la Fondazione Capalbio, con i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT), della Regione Toscana, del Comune di Capalbio, della Fondazione Capalbio, del Patto Regionale per la Lettura in Toscana, ed è promosso dall'Associazione "Il piacere di leggere". Con i partner ENEL, Intesa Sanpaolo, ASPESI, ASSITECA, Banca TEMA - Terre Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo, l’Eco della Stampa, laFeltrinelli.it, IBS.it, ToscanaTLC, Locanda Rossa, Ultima Spiaggia, Hotel Valle del Buttero, ristorante “Le Burle”, ristorante “La Torre”. Collabora con il festival la cartolibreria Bastogi di Orbetello (Gr) per la vendita dei libri durante le presentazioni a Capalbio, in Piazza della Repubblica a Borgo Carige. Sono partner di Capalbio Libri le eccellenze del territorio Azienda agricola biologica "BorgoCiro", CapalBIOfattoria, Azienda biologica "Il Cerchio," Società agricola "Clivio degli Ulivi", Azienda artigiana "Jacobelli Liquori", Azienda agricola e Agrituristica “Macchiabuia”, Tenuta Monteti, Cantina "Monteverro", Azienda agricola "La Vigna sul Mare"

Per maggiori informazioni www.capalbiolibri.it