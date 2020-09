ph Guglielmo de Micheli

Subentra alla madre Giorgiana improvvisamente scomparsa

Sabina Corsini è il nuovo Presidente dell'Associazione Giardino Corsini a seguito dell'improvvisa scomparsa di sua madre donna Giorgiana Corsini.

Restano confermati gli altri membri dell'Associazione: Oliva Avogadro di Collobiano, Etta Perrone Da Zara, Paola Locchi, Paolo Penco.

"Sarà per me una grande sfida, riuscire a portare avanti la sua eredità culturale, il suo impegno verso l'artigianato che amava e che tutelava con grande entusiasmo. Farò ricorso a tutto quello che lei ci ha insegnato, consapevole del privilegio di avere avuto il suo grande esempio, per mantenere viva l'attenzione sulle nostre maestranze", afferma donna Sabina Corsini.

L'Associazione Giardino Corsini organizza e promuove la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO, voluta da donna Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, che si tiene da 26 anni nel Giardino di Palazzo Corsini a Firenze e la cui prossima edizione è prevista dal 17 al 20 settembre.

E' una associazione culturale senza scopo di lucro, impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.