Sabato 3 settembre 21esima Marcia a Barbiana, in cammino per la pace

"La Pace. Tra non violenza e resistenza" è il tema della 21esima edizione della "Marcia a Barbiana" che si terrà a Vicchio sabato 3 settembre. La manifestazione è organizzata dal Comune di Vicchio e dall'Istituzione Culturale Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana in collaborazione con la Fondazione Don Lorenzo Milani e l'Associazione Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano e col patrocinio di Regione Toscana, Consiglio regionale toscano, Città Metropolitana di Firenze e Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Il ritrovo è alle ore 8,30 in piazza Giotto, da dove, dopo i saluti istituzionali, è fissata la partenza ufficiale. A piedi si raggiungerà il lago Viola per poi, alle 10,30, incamminarsi verso la piccola località di Barbiana, fino alla chiesetta e la canonica dove il priore dette vita alla "scuola di Barbiana". Qui, alle 11,30, dopo i saluti istituzionali e quelli dei presidenti della Fondazione Don Lorenzo Milani, Agostino Burberi, dell'Istituzione culturale Don Lorenzo Milani, Leandro Lombardi, e dell'associazione di volontariato Gruppo Don Lorenzo Milani di Calenzano, Alessandro Santi, è prevista la "riflessione" del presidente del Comitato per il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, Rosy Bindi, e di Mons.

Giovanni Paccosi, Vicario per la Pastorale della Diocesi di Firenze e Presidente del Comitato diocesano Don Lorenzo Milani.Seguirà un omaggio musicale a Don Lorenzo, Canti spirituali e di liberazione dal mondo con Coro Georgiano Nanila e Coro multiculturale Confusion. Al termine, la benedizione del Monaco Padre Guidalberto Bormolini.Tra i partecipanti, rappresentanti del Comune di Firenze, della Città Metropolitana e della Regione Toscana, dei Comuni mugellani e dell'area metropolitana, il coordinatore del Comitato promotore della Marcia della Pace PerugiAssisi Flavio Lotti con un gruppo di giovani, il sindaco di Verona.Qui pagina dedicata sito Comune Vicchio:https://www.comune.vicchio.fi.it/eventi-notizie/marcia-a-barbiana-21esima-edizione-la-pace-tra-non-violenza-e-resistenza