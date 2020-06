In ginocchio per ricordare Riccardo Magherini e George Floyd

Domani 17 giugno alle 19 in piazza Santo Spirito una iniziativa con la partecipazione di Sinistra Progetto Comune

Domani mercoledì 17 giugno alle 19 in piazza Santo Spirito ci sarà una iniziativa in ricordo di Riccardo Magherini, che proprio in questa data avrebbe compiuto 46 anni. "Inginocchiamoci per Riccardo Magherini", è il titolo dell'evento al quale prenderanno parte anche i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu, i quali sottolineano che la vita di Magherini "è stata spezzata da un'azione che non ha perso niente dei suoi tratti inquietati e gravi. Dopo sei anni si rinnova l'appuntamento promosso dagli amici del “Maghero” e da quella importante rete "nata perché - sottolineano ancora Bundu e Palagi - non cada il silenzio su questa ferita ancora aperta".

Quest’anno gli organizzatori hanno voluto richiamare e ricordare anche la recente morte di George Floyd. "Una scelta – aggiungono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – che dice molto della capacità di schierarsi al fianco delle altre vittime di abusi delle forze di polizia e delle ingiustizie che si ripetono in tutto il mondo. Quella di domani sarà una piazza importante, alla quale parteciperemo con tutto il sostegno possibile”.