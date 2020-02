Rufina: "Un Pirata in cielo" di Riccardo Clementi

Mercoledì 12 febbraio alle 21 in Biblioteca Comunale

Prosegue a Rufina la rassegna #Openbiblioteca che raccoglie numerosissime iniziative, corsi ed eventi, all’interno della Biblioteca G. Montagni. Il prossimo è fissato per mercoledì 12 gennaio alle 21 nella saletta Barbugli, quando sarà presentato il libro dal titolo “Un Pirata in cielo” di Riccardo Clementi. Questo interessante volume scritto da un giovane autore della Valdisieve,parla della storia di Marco Pantani o come si evince dal sottotitolo “14 volte Pantani. Dalle vette delle Alpi alle stelle del firmamento”.

Il libro di Clementi sarà un’occasione sia per ricordare un grande campione delle due ruote, che per parlare di sport a 360 gradi. Per parlare del libro oltre all’autore interverranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Rufina Daniela Galanti, e il Vicesindaco con delega allo Sport Davide Majone, con loro Massimo Gerbi di Bicipedia, Marco Batisoni de La Strana Officina e Leonardo Certini e Paolo Pasquini ideatori ed organizzatori de La “Leonessa” la Ciclostorica di Pelago e della Valdisieve.