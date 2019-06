Rufina, ecco la nuova giunta

Due riconferme e due novità nella squadra del sindaco Vito Maida, affiancato come vice dal giovanssimo segretario del Pd, Davide Maione

RUFINA- Due riconferme e due novità, con il preciso rispetto della parità di genere. Questa in sintesi la nuova Giunta del Comune di Rufina presentata quest’oggi dal Sindaco Vito Maida. Entrando nel particolare le riconferme riguardano Stefania De Luise e Daniela Galanti che già avevano ricoperto la carica di Assessore nella passata legislatura. I nomi nuovi sono due Michele Cecchini e Davide Maione, quest’ultimo giovanissimo segretario del PD di Rufina, ricoprirà anche la carica di Vicesindaco.

“Ho deciso di riconfermare De Luise e Galanti 2 donne che possono garantire esperienza, qualità e continuità con la passata amministrazione – spiega il Sindaco - di puntare su un giovane, Davide Maione, per fare un investimento politico ed amministrativo e sulla competenza di Cecchini che si mette a disposizione della comunità di Rufina”. Da segnalare anche due nuove deleghe inserite: alla Cultura della Legalità e Cultura alla Memoria.

Questi i componenti della Giunta e le rispettive deleghe:

Davide Maione Vicesindaco: Ambiente e Politiche dei Rifiuti, Sport, Energie Rinnovabili, Protezione Civile, Politiche Giovanili, Anagrafe e Stato Civile, Elettorale, Rapporti Consiglio Comunale e Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Daniela Galanti: Cultura e Politiche Culturali, Gemellaggi, Politiche per la Famiglia, Servizi Sociali.

Michele Cecchini: Bilancio e Politiche Finanziarie, Tributi, Caccia e Pesca, Agricoltura, Lavoro e Formazione Professionale.

Stefania De Luise: Pubblica Istruzione, C.I.A.F., Turismo, Sviluppo Economico, Commercio, TPL, Pari Opportunità, Cultura della Legalità, Cultura alla Memoria e Consulta Associazioni.

Il Sindaco Vito Maida mantiene le competenze relative a: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Polizia Municipale e Sicurezza Pubblica, Affari Generali, Personale, Attività Produttive, Manifestazioni Tradizionali e Popolari, Infrastrutture e Mobilità e Società Partecipate.

“Si tratta di una Giunta competente ed adeguata per affrontare tutte le problematiche già in campo e quelle che ci si porranno di fronte, dando risposte a tutti i cittadini – aggiunge Maida - . Ho voluto nello stesso tempo investire sul futuro designando un giovane Vicesindaco, ma anche servirmi di persone che hanno le competenze per affrontare al meglio le deleghe assegnate loro. A questo, voglio ricordare, si aggiunge anche un gruppo consiliare molto rappresentativo della nostra comunità”.