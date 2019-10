Rufina: “Colpa libera tutti” di Lucio Magherini

Biblioteca Montagni: mercoledì 2 ottobre alle 21 la presentazione del libro. Primo appuntamento del ciclo di eventi ​“Se leggi colori la tua vita”

“Se leggi colori la tua vita” è questo il titolo del ciclo di eventi che caratterizzerà tutto il mese di ottobre alla Biblioteca Comunale Giancarlo Montagni di Rufina. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Rufina.

Il primo appuntamento è fissato per domani, mercoledì 2 ottobre, alle 21 con la presentazione del libro del rufinese Lucio Magherini “Colpa libera tutti”: il libro racconta la storia di Francesco, rimasto per anni in coma e che, dopo essersi risvegliato, ritorna a vivere in quella “provincia dimenticata da Dio” da cui aveva tentato di emanciparsi.

Lunedì 7 ottobrealle 17 il professor Antonio Chini parlerà di un argomento molto dibattuto ultimamente “Bravi studenti si diventa: guida ad un metodo di studio efficiente”. Due giorni dopo, mercoledì 9 ottobre, alle 21 sarà la volta della presentazione dell’ebook “Generazioni a confronto. Voci, dati e parole sulle trasformazioni sociali nell’epoca della tecno liquidità” a cura del Dottor Vincenzo Bianciulli, Enrico Bisenzi e Marco Pini. Sabato 12 ottobre alle 16, ci sarà un momento interamente dedicato all’opera con la proiezione de “La Traviata” di Giuseppe Verdi con l’introduzione e le spiegazioni di Antonio Giardullo, a cura dei soci Unicoop Firenze.

Sabato 19 ottobre, alle 15,30 in Biblioteca ci sarà “Che bell’andare a tutt’aria che gli è”, passeggiata cantata, suonata e raccontata tra i luoghi dell’immaginario di Rufina a cura dell’Associazione “La Leggera”.

Sabato 26 ottobre alle 16,30 in Villa Poggio Reale ci sarà la premiazione del concorso “Nicoletta Tirinnanzi” bandito dall’Istituto Nazionale Studi sul Rinascimento.

A fine mese, martedì 29 ottobre alle 19, Apericena tratta dal libro “Caterina De’ Medici Le ricette di una regina” rende omaggio alla donna che esportò la cucina italiana in Francia, a cura della Ceffetteria Azzurra di Pontassieve (su prenotazione). Infine, mercoledì 30 ottobre alle 16,45 laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni dal tutolo “Coloriamo Halloween” a cura dell’Associazione “I giochi d’arte” (su prenotazione massimo 15 bambini).

Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook della Biblioteca Comunale Giancarlo Montagni di Rufina. L’ingresso è libero e gratuito.