Un gravissimo atto vandalico ha colpito nella notte scorsa la sede fiorentina del Nucleo operativo di protezione civile logistica dei trapianti.

Sono state rubate le due antenne internet che garantiscono la connettività alla sala operativa della sede che è parte di un'organizzazione internazionale che opera nel settore della logistica dei trapianti salvavita.

Il furto ha di fatto isolato la sala operativa interrompendo i collegamenti essenziali per la gestione in tempo reale delle attività di coordinamento e trasporto di midollo osseo e cellule staminali.Si tratta di un danno gravissimo e non solo materiale, che rischia di mettere in difficoltà il delicato e complesso sistema dei trapianti salvavita, dove ogni minuto è determinante.

Il Nopc è immediatamente al lavoro per tamponare l'emergenza e ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività del sistema e della sua sala operativa attivando canali di emergenza per garantire la continuità del servizio essenziale.

Rimane tuttavia l'estrema gravità del fatto: colpire l'infrastruttura tecnologica di un centro che coordina trapianti significa mettere a serio rischio vite umane.

Il Nopc ha già provveduto a sporgere denuncia alle autorità competenti e confida nel rapido accertamento delle responsabilità.

“Esprimo la più ferma condanna per quanto accaduto alla sede del Nucleo operativo di protezione civile e la piena solidarietà dell’amministrazione comunale a Massimo Pieraccini e a tutti i volontari dell’organizzazione. È un gesto gravissimo, che non provoca soltanto un danno materiale, ma ha lasciato isolata una sala operativa fondamentale per il coordinamento di trasporti dai quali dipendono vite umane”. Lo dichiara l’assessora alla Protezione civile del Comune di Firenze Laura Sparavigna, dopo il furto delle due antenne internet alla sede del Nopc di Villa Strozzi.

“Il Nopc - ha aggiunto - è una realtà di eccellenza del volontariato fiorentino che opera anche a livello internazionale, occupandosi dell’organizzazione e del trasporto urgente di organi, midollo osseo e cellule staminali dai luoghi di donazione ai centri dove vengono effettuati i trapianti. Un'attività delicatissima, nella quale il rispetto dei tempi è decisivo per offrire una possibilità di vita ai pazienti. Colpire chi ogni giorno si impegna in questa missione è un atto inaccettabile. La tempestività con cui i volontari hanno attivato collegamenti alternativi per garantire la continuità del servizio dimostra ancora una volta la loro professionalità e il loro straordinario senso di responsabilità. Siamo al loro fianco e auspichiamo che venga ripristinata al più presto la piena operatività della sala e che i responsabili siano individuati”.

"Un fatto di una gravità inaudita", commenta il capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi. "Ci auguriamo che non ci siano conseguenze per i malati. Piena fiducia nelle forze dell'ordine, i responsabili di questa odiosa e irresponsabile azione saranno presto individuati. Tutta la nostra solidarietà al Nopc e ai suoi operatori".