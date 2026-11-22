Nella Sala Firenze Capitale in Palazzo Vecchio la mattina di sabato 24 ottobre si è svolta la cerimonia della XV Giornata dei Maestri del Lavoro, organizzata dal Consolato Metropolitano della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio comunale di Firenze.

Alla presenza del Vice Console Metropolitano di Firenze della Federazione Alberto Taiti e del Console Regionale della Toscana Massimo Tucci, il Presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione ha consegnato i riconoscimenti a 9 Maestre e Maestri del Lavoro fiorentini che il primo maggio scorso sono stati insigniti della “Stella al Merito del Lavoro”, conferita dal Presidente della Repubblica.

“I Maestri del Lavoro sono un esempio prezioso per la comunità e soprattutto per i giovani” ha dichiarato il Presidente Guccione premiando queste lavoratrici e lavoratori che si sono distinti per impegno, etica ed eccellenza professionale.

Ecco l’elenco dei premiati di quest’anno, cui la Federazione dei Maestri del Lavoro ha consegnato un Fiorino d'argento:

CIOLLI Stefano (Mercafir S.c.p.A.)

D'ANGELO Francesca (Baker Hughes - Nuovo Pignone)

FERRARA Brigitta (Baker Hughes - Nuovo Pignone)

FERRETTI Laura (Enel Italia S.p.A.)

MASSELLI Gianni (A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.)

MONNINI Elisabetta (Leonardo S.p.A.)

PAGANO Teresa (Poste Italiane S.p.A.)

SIRIGNANO Patrizia (Poste Italiane S.p.A.)

VANNI Simona (Poste Italiane S.p.A.). (s.spa.)