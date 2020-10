RSA Villa Serena di Montaione: positivi 12 ospiti

Alcuni sono già stati trasferiti alle cure intermedie. Positivo anche un Medico di famiglia della Casa della Salute di Montaione ed un altro al momento è in attesa di risultato del tampone. Da ieri il GIROT (Gruppo di Intervento Rapido Ospedale Territorio) sta monitorando costantemente la struttura

Empoli- Ad oggi sono 12 gli ospiti positivi su 130 presenti all’interno della RSA Villa Serena di Montaione. 3 positivi sono stati già stati trasferiti alle cure intermedie (1 ai Fraticini di Firenze e 2 a Villa Donatello), mentre 1 paziente è ricoverato in area degenza Covid presso l’Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sono 10 gli operatori attualmente positivi (4 infermieri e 6 operatori socio sanitari), in corso l’effettuazione di ulteriori tamponi.

Da ieri il GIROT (Gruppo di Intervento Rapido Ospedale Territorio) sta monitorando costantemente la struttura, sia dal punto di vista logistico che organizzativo.

A seguito dell’ultimo sopralluogo l’azienda sanitaria ne ha valutato l’idoneità per creare al suo interno percorsi isolati (bolla) tra ospiti positivi e quelli negativi, oltre ad aver già fornito le adeguate istruzioni operative sul corretto utilizzo dei DPI e la presa in carico clinico terapeutica dei pazienti.

E’ inoltre in corso una valutazione da parte della Direzione infermieristica per fornire adeguato supporto di personale infermieristico di operatori socio sanitari.

Già in programma l’esecuzione di tamponi, nei prossimi giorni, per tutti gli ospiti e operatori presenti in struttura.

Stamani è risultato positivo anche un Medico di Medicina Generale ed un altro al momento è solo sospetto, in attesa di risultato del tampone; entrambi in servizio presso la Casa della Salute di Montaione. Il medico di famiglia si è già attivato per trovare il suo sostituto.

Oggi la struttura resterà chiusa per permettere l’esecuzione di una sanificazione straordinaria, pertanto è stata rinviata anche la seduta di screening colon retto, prevista nel pomeriggio all’interno del distretto socio sanitario.