Rossi: "Evitare la catastrofe generazionale"

Il governatore toscano su Facebook plaude alla decisione del Governo di chiudere le discoteche: "La prima preoccupazione deve essere la ripresa dell'anno scolastico"

Con un post sulla sua pagina Facebook, il governatore toscano Enrico Rossi interviene oggi sulla chiusura delle discoteche decisa dal Governo ed in vigore da oggi 17 agosto. "Buongiorno - scrive Rossi -. Con qualche ritardo, ma la decisione di chiudere le discoteche a livello nazionale, come anch’io avevo chiesto, e di mettere l’obbligo della mascherina, che da noi in Toscana senza limiti temporali era già introdotto, è stata giustamente presa.La prima preoccupazione deve essere la ripresa dell’anno scolastico per evitare quella “catastrofe generazionale” di cui parla l’ONU. Tutte le misure e i provvedimenti che verranno presi - prosegue il governatore toscano - , con i possibili conseguenti sacrifici, dovranno essere finalizzati a consentire ai nostri ragazzi di tornare a scuola. Ma se non ci saranno i controlli da parte delle forze dell’ordine c’è il rischio che tutto resti a livello di buone intenzioni. Io rivolgo un appello al governo e al ministro degli interni affinché garantiscano che i loro stessi provvedimenti siano rispettati. PS. Salvini dichiara invece che è “una follia che il governo se la prenda con i ragazzi che escono e che si vogliono divertire”. Impossibile commentare in modo civile", conclude Rossi.