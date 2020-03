Rosamimosa, la corsa per le donne al Quartiere 4

Sabato 7 marzo, dalle 16, presso l'Impianto Bruno Betti di Via del Filarete

La parità tra uomo e donna nei lavori domestici e il riconoscimento del lavoro e del ruolo della donna all’interno della famiglia. Questo il tema scelto per l’edizione numero 35 di Rosamimosa, manifestazione podistica, organizzata dal gruppo sportivo Le Torri, riservata alle donne che prevede una corsa competitiva di 7,8 chilometri, riservata alle atlete in possesso di idoneità sportiva agonistica, e una passeggiata ludico motoria di 5 chilometri, con partenza, sabato 7 marzo alle 16, dallo stadio Bruno Betti di via del Filarete, a Firenze.

“L'attenzione alla donna – sottolinea la consigliera PD Barbara Felleca – passa anche dal creare le condizioni per agevolare la partecipazione alle iniziative, e se avete bambini, portateli al Filatete dove è stato organizzato anche un servizio di babysitting per le donne che vorranno correre o camminare”.

Il Quartiere 4 e il Comune di Firenze, insieme alla Regione Toscana e alla UISP – aggiunge il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni – patrocinano convintamente questa corsa visto non solo il valore sportivo e ambientale (percorso spettacolare che consiglio) ma soprattutto l'importante profilo sociale della manifestazione che rivendica la parità delle donne e il fondamentale ruolo che hanno nella società e nella famiglia. Invitiamo quindi tutte le donne interessate ad unirsi e a partecipare!”.