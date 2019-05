Rocketman: il biopic sulla vita e la carriera di Elton John

In anteprima il 28 maggio in tutte le sale The Space Cinema. L'evento darà il via a una programmazione ricca di eventi che interesserà tutto il circuito lungo l'intera stagione estiva.

Appuntamenti inediti e numerose iniziative sono previste in concomitanza del sopraggiungere della bella stagione. Summer in The Space è il nuovo progetto ideato da The Space Cinema per ogni tipologia di pubblico. Una serie di attività e contenuti che puntano a rafforzare il legame fra lo spettatore e il grande schermo. A dare il via al progetto sarà l’anteprima di Rocketman, il film biografico dedicato alla vita di Elton John, che racconta l’evoluzione del musicista britannico a partire dagli anni dell’infanzia fino ad arrivare al grande successo, passando in rassegna le più importanti collaborazioni musicali e raccontando come è nata la leggenda di un’icona del pop mondiale.

Il film uscirà in tutte le sale il 29 maggio, ma sarà possibile assistere all’anteprima in tutti i The Space Cinema d’Italia martedì 28 maggio, alle ore 22:00. Tutte le informazioni per assistere alla proiezione sono disponibili su: https://www.thespacecinema.it/film/7231atmrocketman.

Dopo Rocketman, nel cartellone di Summer In The Space sono inserite non solo ulteriori anteprime dei più importanti film in uscita, ma anche maratone tematiche ed eventi che coinvolgeranno attivamente anche i fan e il pubblico da fine maggio ad agosto, arricchendo l’offerta del circuito accanto alla programmazione già presente sia per grandi che per i più piccoli.