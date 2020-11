River to River: online dal 3 all'8 dicembre

20th River to River Florence Indian Film Festival Opening Ceremony

La 20^ edizione del Florence Indian Film Festival con i film e contenuti live

Il Festival avrà luogo online, nella sala virtuale Più Compagnia sulla piattaforma MYmovies. Tutti i film - sottotitolati in italiano e inglese - saranno visibili on demand con un abbonamento complessivo da 9,90 Euro. Per il programma completo delle proiezioni e l'acquisto dell'abbonamento, clicca qui. Per sostenere il festival con una donazione, clicca qui.

I contenuti live dei River to River Chai Time

Gli incontri con i registi e gli attori indiani e con gli altri ospiti di River to River saranno accessibili e gratuiti sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Festival, dove rimarranno salvati e potranno essere rivisti. Ci potrete seguire da casa, interagendo con i nostri ospiti e partecipando ai live River to River Chai Time giornalieri. Per accedere al programma di tutti i nostri incontri live, clicca qui.

Inaugurazione di River to River giovedi 3 dicembre

La serata d'apertura del 3 dicembre sarà live alle 20.00 sulla Pagina Facebook e sul canale YouTube del Festival. La direttrice di River to River Selvaggia Velo presenterà la ventesima edizione del Festival, accompagnata dai video saluti di alcuni ospiti speciali, tra cui la super star di Bollywood Amitabh Bachchan. Per accedere alla nostra serata d'apertura, clicca qui. La presentazione sarà seguita alle 20.30 dalla proiezione del film d'apertura Kadakh di Rajat Kapoor. Il regista Rajat Kapoor sarà ospite del live River to River Chai Time di venerdi 4 dicembre alle 19.00, accessibile su questo link.