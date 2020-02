Rischio vento forte, anche domani allerta gialla a Firenze

Temperature: domani e dopodomani la minima potrebbe scendere sotto zero, a -1

Anche domani a Firenze codice giallo per rischio vento forte. Lo stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale (Cfr). L'allerta, attualmente in corso, terminera alle 23.59 di oggi. Poi riprenderà alle 10 di domani, mercoledì 5 febbraio, per concludersi dodici ore più tardi. Oltre Firenze sono interessati i anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Questa mattina a Firenze la raffica più violenta ha raggiunto quasi 19 km/h. (fn)



Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it



Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-vento

Domani e dopodomani la minima potrebbe scendere sotto zero, a -1.