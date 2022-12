Rischio di chiusura dei Pronto Soccorso in alcuni ospedali?

In relazione all'articolo della Nazione di oggi, sul rischio di chiusura per la grave carenza di medici negli ospedali più piccoli, Pescia e Santa Maria Nuova a Firenze i primi della lista, l'ASL Toscana Centro precisa, che non corrisponde al vero.

Gli ospedali di Pescia/Santi Cosma e Damiano e di Firenze/Santa Maria Nuova stanno operando con grande determinazione per affrontare la fase di endemia influenzale. L'intesa esistente tra il personale sanitario dei pronto soccorso e dei reparti di degenza mette al riparo i rispettivi ospedali da paventati rischi di chiusura.

C'è piena consapevolezza che bisogna rispondere alla domanda di cura e per questo tanti medici dei singoli reparti di degenza (che siano internisti, pneumologi, neurologi, chirurghi) stanno supportando già da tempo i colleghi dei Pronto Soccorso. Nessuno, sia a livello di Asl che a livello regionale, sottovaluta il problema della carenza di personale per i settori dell'emergenza/urgenza.

Infine l'Ufficio Stampa della AUSL precisa che è ormai esperienza diffusa che, riducendo il ricorso alle mascherine ed ad altre forme di salvaguardia individuale come la vaccinazione antinfluenzale, gli accessi ai Pronto Soccorso stiano tornando ai livelli pre pandemia. Tutto ciò porta ad afflussi eccessivi per patologie che potevano essere evitate o ridotte nel numero e nella sintomatologia.

Tutta la popolazione (adulti e minori) è fortemente invitata ad effettuare la vaccinazione per l'influenza stagionale. Siamo ancora in tempo ed i medici di famiglia ed i pediatri di famiglia sono a disposizione.

Per la verità nei giorni scorsi disagi si erano verificati anche al pronto soccorso di Careggi. A fare il punto sull’ennesimo periodo di difficoltà è il NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche. “Alle 18 della vigilia dell’Immacolata - spiega il segretario aziendale Luca Bigi - erano una sessantina le persone in attesa di una visita e a mezzanotte diversi pazienti attendevano da più di dodici ore. Nelle stanze visita c’erano quaranta persone in corso di trattamento, ai quali bisogna aggiungere le venticinque in attesa di un posto letto, alcune delle quali da più di 24 ore. E qualche giorno prima un paziente aveva atteso il posto letto in reparto per più di 48 ore”.

La concentrazione di 60 persone al pronto soccorso, si spiega dal NurSind, crea condizioni di attesa al limite della civiltà e costituisce un insulto alle persone che in stato di bisogno accedono al pronto soccorso del più grande ospedale regionale. Contemporaneamente costituiscono un rischio per la salute, sia per l’impossibilità fisica di gestire i bisogni dei pazienti, con barelle accostate le une alle altre senza alcuno spazio di intervento sulla persona, sia per l’ovvio contributo che in queste condizioni si dà alla diffusione delle malattie a trasmissione aerea.

Secondo il NurSind le soluzioni da intraprendere quanto prima riguardano l’apertura di nuovi reparti, l’aumento del personale in pronto soccorso, il recupero di spazi e strutture, un intervento sul 112 e la costruzione di una rete per cui si possano ricoverare le persone in ospedali diversi da quello in cui avviene l’accesso in pronto soccorso, oltre al potenziamento dei servizi ambulatoriali.

“Attualmente - prosegue Bigi - in pronto soccorso l’asset notturno del personale prevede quattro medici, 16 infermieri e 14 Oss. Mancano, a nostro avviso, un medico, un infermiere e gli spazi visita. Ma la carenza di personale, ammesso ci sia la volontà di risolverla, non è che uno dei problemi. Il 21 novembre l’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi ha inviato a tutti i direttori delle strutture organizzative dipartimentali il cosiddetto ‘Boarding del Pronto soccorso e posti letto dovuti per Sod’ secondo il quale ogni struttura dovrebbe riservare un certo numero di posti letto per ricevere i pazienti provenienti dal pronto soccorso. Evidentemente, però, questa indicazione non viene rispettata e comunque tali posti sono insufficienti“.

“In questo quadro tutt’altro che semplice - conclude Bigi - lascia sgomenti l’ormai cronica assenza di risposte da parte dell’Azienda e della Regione. Non è questo il momento per capire i motivi per i quali si è giunti a questa situazione, ma è il tempo di trovare soluzioni ai problemi del Pronto soccorso di Careggi e di tutte quelle strutture che si trovano ad affrontare situazioni simili. E’ necessario che venga aperto con la massima urgenza un tavolo tecnico di confronto che coinvolga tutti i soggetti interessati: Regione, Azienda, organizzazioni sindacali e personale del Deas per individuare una volta per tutte soluzioni a queste criticità che si verificano con troppa frequenza”.