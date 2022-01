Risate con Maurizio Battista al Tuscany Hall

Volano le prevendite per Maurizio Battista al Tuscany Hall di Firenze. Al già annunciato spettacolo di sabato 29 gennaio (ore 21) si aggiunge così un nuovo appuntamento, domenica 30 gennaio alle ore 17.

I biglietti (posti numerati da 30 a 41 euro compresi diritti di prevendita), sono disponibili online su www.ticketone.it (Tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804).Si recupera lo spettacolo previsto in origine per il 17 aprile 2020 e più volte riprogrammato per l’emergenza Covid. Restano validi i biglietti acquistati per tutte le date. Ingresso consentito nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Info tel. 055.6504112 – www.tuscanyhall.itCavalcando il successo delle precedenti stagioni, il comico romano torna al pubblico con il nuovo spettacolo “Tutti contro tutti”: un’esilarante analisi sociale in cui si parla di vite frenetiche che finiscono fuori giri, solitudine da… social network, superflue tensioni quotidiane. Tutto in perfetto stile Battista: brillante e tagliente, ma al tempo stesso commosso e partecipe dell’umanità, di sé stesso e del mondo che lo circonda, senza dimenticare l’ironia che lo contraddistingue e che rende la vita più leggera.“Perché la risata - chiosa l’artista – unisce tutte le persone! Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri! Oddio, non proprio tutti, eh”.Il comico romano, a pochi giorni dalla riapertura dei teatri del giugno scorso, è stato fra i primi a ripartire con coraggio, presentando “Che Paese è il mio Paese” in un tour estivo: è riuscito così a portare il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre.

La voglia di regalare momenti di allegria e spasso al suo pubblico, provato dal periodo complesso, è stata infatti, nonostante gli sforzi, più forte di qualsiasi difficoltà.

