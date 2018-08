Riprese di Six Underground: ecco i provvedimenti di domani

Domani il set si articola su due location: in via Cavour e in lungarno Torrigiani

Continuano le riprese del film Six Underground. Domani il set interesserà due zone: via Cavour e il lungarno Torrigiani che sostituirà la location dei lungarni Serristori e Cellini. Ecco i dettagli.

Via Cavour

Per l’allestimento del set sono previsti in via dei Ginori divieti di sosta già in vigore e che andranno avanti fino alle 21 di domani 29 agosto nel tratto tra via dei Gori e lo stallo di sosta riservato alla Città Metropolitana e dalle 6 alle 17 del 29 agosto si aggiungerà anche quello nel tratto compreso fra i numeri civici 19 e 31 (lato numeri civici dispari). I divieti di sosta dalle 20 di oggi alle 21 del 29 agosto andranno a interessare anche via Cavour (tra via Martelli e piazza San Marco), via dei Gori, via dei Ginori (tra via dei Gori e via Taddea) e piazza San Lorenzo (tra via dei Gori e Canto dei Nelli). Per quanto riguarda i provvedimenti propedeutici, da stasera a mezzanotte sarà in vigore un divieto di transito pedonale in via Cavour (lato numeri civici pari nel tratto compreso tra il numero civico 3 e via dei Gori). Passando alle chiusure, dalle 9 alle 15 del 29 agosto il transito veicolare sarà vietato in via Cavour (tra via Martelli e via Guelfa), piazza San Lorenzo (tra via dei Gori e Canto dei Nelli), Canto dei Nelli, piazza Madonna degli Aldobrandini, via dei Ginori (tra via dei Gori e via Taddea). Dalle 13 alle 18 poi saranno istituite interdizioni temporanee (sempre per il tempo strettamente necessario alle riprese e con la presenza della Polizia Municipale) in via dei Pucci (tra via Ricasoli e via Cavour), via dei Gori, via dei Ginori (tra via dei Gori e via Taddea) e piazza San Lorenzo (tra via dei Gori e Canto dei Nelli).

Lungarni Serristori e Cellini

Il set previsto per domani nei lungarni Serristori-Cellini non viene allestito perché le riprese saranno effettuate in lungarno Torrigiani. Restano comunque in vigore i divieti di sosta in via dei Renai e in viale Poggi.

Lungarno Torrigiani

Per effettuare le riprese dalle 10 fino alle 20.30 di domani è in vigore un divieto di sosta sul lungarno Torrigiani. Poi dalle 13 alle 20.30 il lungarno sarà chiuso (eccetto mezzi di soccorso e di polizia e titolari di passi carrabili). Nello stesso orario saranno disattivate le porta telematica di lungarno Diaz e piazza Pitti per garantire i collegamenti tra le due sponde dell’Arno.