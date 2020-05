Ripresa pizzerie, confronto on line giovedì 7 maggio

Quindici pizzaioli toscani, tra cui l’aretino Renato Pancini di Al Foghèr, a confronto sulle prospettive per la ripresa del loro settore

Quindici pizzaioli toscani, tra cui l’aretino Renato Pancini di Al Foghèr, a confronto sulle prospettive per la ripresa del loro settore. Dalle 10.00 di giovedì 7 maggio è in programma una tavola rotonda digitale che, trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’associazione Pizza&Peace, proporrà una condivisione di idee e soluzioni tra professionisti da tutta la regione per superare le difficoltà collegate all’attuale momento storico. Il compito di approfondire i rinnovati bisogni dei clienti è stato affidato proprio a Pancini, che declinerà le priorità a cui rivolgere attenzione al momento dell’effettiva ripartenza.