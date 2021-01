Ripartizioni condominiali: come suddividere le spese per infiltrazioni in garage?

Risponde l'esperto di amministrazione dei condomini

sono proprietario di un garage di circa 55 mq., la copertura del garage é a vasca con guaina, dove é stata riportata della terra per un giardino di proprietà di altra persona. Nel garage di mia proprietà Ci sono 4/5 punti di infiltrazioni, ci siamo programmati dei lavori che consistono in : rimozione terra, sostituzione di tutta la guaina, eventuale massetto per pendenza, ripristino punti di scolo. Le spese che si dovranno sostenere per la riparazione come si devono ripartire. Siamo 2 persone proprietari, io per il garage, l altro é proprietario del giardino collegato al suo appartamento.

L. B.

per quanto attiene la ripartizione delle spese, questa avviene ai sensi dell'art. 1125 del c.c., quindi al 50% tra la proprietà soprastante e quella sotto.

