Riparte "Vetrina Toscana": il 29 giugno allo Stibbert di Firenze

"Vetrina Toscana: in viaggio con il gusto" si terrà martedì 29 giugno presso la Limonaia del Museo Stibbert a Firenze, a partire dalle ore 9.30. Il convegno avrà come protagonista il viaggio enogastronomico con l'obiettivo di rilanciare il progetto: “Vetrina Toscana” che ha compiuto 21 anni ed ha ottenuto il riconoscimento dalla Commissione Europea come "best practice" italiana per la promozione agroalimentare. L'illustrazione delle novità sarà preceduta da una tavola rotonda con case history da altre Regioni.

All'iniziativa parteciperanno il presidente Eugenio Giani e gli assessori Leonardo Marras e Stefania Saccardi, i direttori di Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica.

L’evento, a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria da Covid 19, si svolge con un accesso limitato, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L'accesso sarà possibile solo previa registrazione e successiva conferma da parte dell'organizzazione.

A questo indirizzo il programma della giornata promossa da Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.