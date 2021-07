Riparte Miss Italia, Gemma Padula vince a Montevarchi

Piazza Marchesi elegge la prima miss 2021 in Toscana e Gemma Padula è la nuova Miss Montevarchi 2021.

La bella diciottenne di Bagno a Ripoli (FI) vince la prima selezione regionale del concorso per la Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alle fasi delle finali regionali di fascia in programma da metà agosto.

La manifestazione organizzata con successo dalla Pro-loco di Montevarchi, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, dell'Antico Forno Canued aziende del territorio, si è svolta domenica 4 luglio in una piazza Marchesi trasformata in bellissimo salotto, ha visto la partecipazione di molto pubblico disposto dagli organizzatori con tutte le misure al momento richieste per la pandemia Anti- Covid.Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta dalla signora Silvia Chiassai Martini sindaco di Montevarchi e come segretario dalla signora Carlotta Canu imprenditrice, nel dover eleggere tra le 23concorrenti provenienti da varie località della Toscana la vincitrice e le altre 5 fasce a disposizione della serata ed al termine dello scrutinio finale ha comunque emesso il seguente giudizio :

1^ Classificata - Miss Montevarchi 2021 - GEMMA PADULA - di Bagno a Ripoli(FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi celesti -del segno della Vergine.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - LUCREZIA BIMBI - di Firenze - 20anni - ballerina - H. 1,72 - capelli castani - occhi azzurri - del segno del Toro.

3^ Classificata - Miss Be_Much - REBECCA RICCETTI - di S. Lorenzo a Pagnatico (PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli biondi - occhi castani - del segno dei Gemelli.

4^ Classificata - Miss^ Classificata - MATILDE NATALI - di Empoli (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi verdi - del segno del Capricorno.

5^ Classificata - Miss 5^ Classificata - LUCIA BEVILACQUA - di Montevarchi - 27 anni - dottoressa di radiologia medica - H- 1,72 - capelli castani - occhi castani - del segno della Bilancia.

6^ Classificata - Miss 6^ Classificata - ARIANNA DIONIGI - di - Castellina in Chianti (SI) - 18 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhiverdi - del segno dell'Acquario.

La prima classificata è stata premiata dalla signora Silvia Chiassai Martini sindaco di Montevarchi e dal signor Alessandro Canu dell'Antico Forno Canu, ed ha ricevuto dal signor Alessandro Chimenti presidente dellaPro-Loco una targa in ricordo della serata, ospite della serata Giulia Duranti Miss Montevarchi 2019.Momenti di spettacolo durante la manifestazione e molto graditi dal pubblico presente, la sfilata proposta con modelli in erba della ditta Vannelli Ottica, dell'Atelier di abiti da sposa di Ilaria Pericoli, la performance di Carlo Volati ballerino e maestro di Flamenco.La serata è stata condotta magistralmente da Raffello Zanieri che ha coinvolto il numeroso pubblico rimasto fino alla proclamazione delle vincitrici, con le sue performance canore.Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Iula's &Barbieri's con salone in piazza Marchesi a Montevarchi.La manifestazione è andata in onda in diretta streaming visibile sui canaliwww.facebook.com/missitaliatoscana e www.facebook.com/gdvideomaker sotto ladirezione di G.D.Videomaker di Daniele Gonnelli.L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari , Giovanni Rastrelli e la direzione artistica di Cristian Solaini.