Rinviata anche in Toscana la Settimana della Bonifica

Prevista dal 16 al 24 maggio, è posticipata dal 26 settembre al 4 ottobre prossimi

Anche i consorzi di Bonifica della Toscana recepiscono i provvedimenti dell’ANBI nazionale in merito ai prossimi eventi in programma. In particolare, la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione, prevista dal 16 al 24 maggio, è posticipata dal 26 settembre al 4 ottobre prossimi.

Pur augurandosi che a maggio l’emergenza sanitaria sia passata infatti, c’è da tenere conto del fatto che il sistema scolastico, coinvolto attivamente nelle iniziative messe in campo dai Consorzi durante la loro iniziativa annuale, sarà impegnato nel recupero delle ore perdute.

Alcune modifiche sono state apportate anche al regolamento del II Concorso Fotografico Nazionale Obiettivo Acqua (www.obiettivoacqua.it). Le iscrizioni resteranno aperte fino al prossimo 6 settembre (anziché fino al 19 aprile) mentre la premiazione sarà spostata a data da destinarsi.